Futures jsou dnes smíšené, bitcoin poblíž rekodu a čekají nás data o inflaci

Dnes nás hned po ránu čekají data o české inflaci a odpoledne pak o americké. vstupuje na trhu serverových mikroprocesorů a bitcoin se přiblížil novému rekordu. Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené.

ČSÚ dnes bude informovat o vývoji inflace za březen. Podle odhadů analytiků meziroční inflace v březnu stoupla v průměru na 2,4 % z únorových 2,1 %. Důvodem je především dopady zdražení ropy.

potvrdil doporučení „podvážit“ na a cílovou cenu zvyšuje na 710 Kč z 615 Kč. podle plánu snižuje svůj podíl v Bankovní identitě a prodala v ní 16,3 %. Po transakci tak drží v Bankovní identitě 17% podíl.

Vlády Evropské unie byly vyzvány, aby přijaly společný přístup ohledně vakcíny , který by omezil tuto vakcínu jen pro lidi starší 60 let. Velká Británie, která v pondělí otevřela nepodstatné maloobchodní a volnočasové prodejny, splnila svůj cíl nabídnout vakcínu proti covid-19 všem lidem nad 50 let o pár dní dříve. V USA mezitím člen Fedu James Bullard uvedl, že očkování tří čtvrtin populace by bylo signálem, že pandemická krize se blíží ke konci, což centrální bance poskytne palivo, aby zvážila utahování svého programu nákupu dluhopisů.

Polovodičový sektor dostal další podporu, co uvedla, že nabídne své první serverové mikroprocesory. Vstupuje tak na nejlukrativnější trh konkurenčního Intelu. Tento krok přichází v době ohledně nedostatku čipů, který zasáhl globální trh s automobily. Americký prezident Joe Biden přislíbil svůj plán poskytnout 50 miliard dolarů na výrobu a výzkum polovodičů s tím, že má podporu obou stran.

Bitcoin se v pondělí přiblížil novému rekordu, ale nakonec zůstává kolem hranice 60 000 USD. To nicméně slibuje velký týden pro svět kryptoměn. Coinbase Global, burza ve středu spekulativního šílenství na kryptoměnách, se tento týden chystá jít na burzu s valuací, která by mohla dosáhnout 100 miliard dolarů. Investorům do kryptoměn tak nabízí novou možnost, jak si tuto kryptohru zahrát.

Futures na evropské akciové indexy jsou smíšené. Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 -0,2 %, CAC 40 +0,1 % a DAX +0,0 %.