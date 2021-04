Podle šéfa bitcoinové burzy se chystají zákroky proti kryptoměnám

C O C O I N E R s

Jasně. Názor zapšklých "nocoinerů" je to, co je "směroplatné". Že bitcoin už podporuje Visa i Mastercard, PayPal, GoldmanSachs, JPMorgan, že v něm TOP americké firmy drží rezervy, že se to šíří nevídanou rychlostí, to prostě budeme ignorovat, protože jsme zaspali dobu, nenakoupili a teď z toho máme mindrák, který si musíme nějak ospravedlnit (žere to moc elektriky, skoro stejně jako sušičky prádla či klimatizace a stejně to stát zakáže a vůbec je to letadlo - na rozdíl od penzijní průběžné pyramidy, státního dluhu a nekrytého fiatu). https://kryptomagazin.cz/sec-vlada-usa-by-se-zachovala-jako-blazen-pokud-by-chtela-zakazat-btc/ https://assets.bbhub.io/promo/sites/12/1060725_Crypto-Apr2021Outlook.pdf https://www.mzv.cz/bern/cz/obchod_a_ekonomika/zpravy/blockchainu_a_kryptomenam_se_pod_alpami.html

Hayek