Výsledková sezóna za dveřmi: Padne rekord z roku 2018?

Sezóna zveřejňování hospodářských výsledků firem za letošní první čtvrtletí klepe na dveře. Jako obvykle ji zahajují velké americké banky v čele s , která přijde na řadu ve středu kolem 13 hodin SELČ. Na ně pak navážou další velká jména jako a Delta Airlines. Z odhadů vyplývá, že bychom mohli mít před sebou sezónu, během které zisky firem ze S&P 500 překonají tři roky staré rekordy, píše ve své analýze Bloomberg. Firmy by poprvé po roce mohly také jasněji naznačit, jak vidí svoje fungování v postpandemickém světě. Pro prognózu budou přitom klíčové marže, zatímco inflační riziko nechává analytiky do velké míry chladnými.

Loňské první čtvrtletí bylo obdobím, na jehož konci se koronavirus již rychle šířil do celého světa a loni v březnu prohlásila WHO šíření koronaviru za globální pandemii. Očekává se, že zisk na akcii firem z indexu S&P 500 zaznamená růst meziročně o 23,8 procenta. To by byl skoro pětinásobek průměrného růstového tempa za posledních deset let. Pokud se bude dařit překonávat tržní očekávání, mohl by překonat rekord v meziročním růstu pro EPS ve výši 25,4 procenta, který padl ve třetím čtvrtletí 2018. Tahounem by přitom tentokrát nemusely být jenom technologie. Rozdíl mezi tím, jak poroste EPS pro celý index a jak poroste po očištění o technologie, by mohl být nejmenší za půldruhého roku.

Pro srovnání, analytici oslovení společností Refinitiv očekávají, že zisky v prvním čtvrtletí budou vyšší o 24,2 procenta. Zisky ve finančním sektoru by se mohly zvednout odhadem o 76 procent, odhaduje Refinitiv. V odvětví nezbytné spotřeby, na které před rokem dolehly uzávěry kvůli koronaviru, by se zisky mohly zvednout o 98 procent.

Klíčové budou ovšem opět firemní prognózy. Americká ekonomika je podle šéfa tamní centrální banky Joea Powella na cestě k rychlejšímu růstu a lepšící se vyhlídky naznačují firmy napříč tržními kapitalizacemi. Podíl těch, které svoji prognózu pro první kvartál i celý rok 2021 zlepšily, je podle Bloombergu více než firem, které učinily opak - výjimku tvoří kvartální prognózy středně velkých firem.

Nejvýrazněji svoje odhady upravovaly nahoru telekomunikační služby, uvedly také analytičky Bloombergu. Defenzivní sektory, které jsou citlivé na úrokové sazby, jako je realitní sektory a utility, zaznamenaly největší procento sestupných úprav.

Do korporátního fundamentu ovšem promlouvají také makrotémata, především nákladová inflace, která má potenciál ovlivnit ziskové marže, napsali v Týdenním výhledu analytici Patria Finance. Druhým velkým tématem konferenčních hovorů by podle nich měla být daňová politika nové americké administrativy. „Nejvýraznější změny by mělo doznat zdanění zahraničních příjmů, jež by mělo vzrůst na dvojnásobek,“ tj. 21 procent, uvedli. IT sektor, „který je přirozeným terčem i z hlediska nízko daněných zahraničních příjmů“, je podle nich tím, kde se daňová rizika potkávají.

První opatrné krůčky do nové výsledkové sezóny učiní tento týden také některé evropské firmy, jako jsou gigant na trhu s luxusním zbožím a britský maloobchodní řetězec Tesco. Očkování obyvatel na starém kontinentu ovšem ve srovnání s USA postupuje pomaleji, což může ovlivnit tempo opětovného otvírání zdejších ekonomik.

Zdroje: Bloomberg, CNBC, Patria.cz