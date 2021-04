Kofola potvrzuje předběžné výsledky za rok 2020, letošní výhled ponechává

Skupina dnes vydala výroční zprávu, ve které potvrzuje předběžné výsledky roku 2020 zveřejněné počátkem února. Ty byly nad očekávání: hodnota ukazatele EBITDA za rok 2020 dosáhla 1,03 miliardy korun, přičemž celoroční tržby i přes značná omezení trhu z důvodu koronaviru klesly ve srovnání s předchozím rokem jen o 3,7 %. Na základě dosavadního vývoje roku management Kofoly potvrdil svůj odhad letošního provozního zisku EBITDA v rozmezí 1,03 – 1,15 miliardy korun.





„Do roku 2020 jsme vstupovali ve velmi dobré obchodní i finanční kondici a se silnými marketingovými plány. Ty se samozřejmě s koronavirovými opatřeními v čele s dlouhodobým uzavřením segmentu gastronomie změnily. K dobrým výsledkům nás tak dovedla velká flexibilita v řízení firmy, přizpůsobení marketingových a obchodních aktivit značek dané situaci i odpovídající nákladová opatření. V Česku a na Slovensku nám také pomohla úspěšná akvizice minerálních vod Ondrášovka a Korunní,“ popisuje vývoj loňského roku Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny . Akvizice silné dvojice značek minerálních vod orientovaných především na segment retail měla v loňském roce při uzavření gastronomických provozoven dvojnásob důležitou roli.



V regionu Adriatic, který stojí především na vlastních značkách minerálních vod Radenska ze Slovinska a Studenac v Chorvatsku. „V adriatickém regionu jsme také museli razantně měnit původní plány a přizpůsobit naše podnikání nové situaci. Navíc jsme úspěšně rozšířili naše portfolio o značku Oraketa,“ říká Marián Šefčovič, generální ředitel Radenska Adriatic.



Dobré hospodaření celé Skupiny ve složitém roce 2020 potvrzuje velmi solidní EBITDA marže na úrovni 16,7 %. O výši i načasování výplaty dividendy bude rozhodnuto po ukončení omezení v segmentu HoReCa.



Pokračování projektů v oblasti udržitelnosti



I v roce výrazně ovlivněném pandemií koronaviru pokračovala ve svých projektech v oblasti udržitelnosti. Kofole se loni podařilo získat certifikaci Rajecké doliny, odkud pochází její pramenitá voda Rajec, jako BIO lokality pro volný sběr bylin. Zvláštní důraz je kladen také na obaly. Cílem je používat co nejméně obalového materiálu a mít všechny jednorázové obaly plně recyklovatelné. Kláštornou Kalcia, která byla jako první československá voda balená do 100% rPETu (recyklovaného plastu), následovala v roce 2020 půllitrová přírodní minerální voda Radenska Naturelle.



„Do roku 2030 je naším cílem být zero waste a dosáhnout uhlíkové neutrality. Část uhlíkové stopy, kterou nelze přímo zredukovat, bychom chtěli offsetovat vy´sadbou stromů a dalšími zeleny´mi opatřeními,“ doplňuje Jannis Samaras. Ostatně péči o krajinu se už věnuje. Pod hlavičkou Radenské loni zasadila ve slovinské Pomurnje a v chorvatské Dalmácii na 20.000 stromů. V Rajecké Lesné podpořila výsadbu medonosných stromů a přispěla i k revitalizaci lesů v Moravskoslezském kraji.



Letošní odhadovaná EBITDA má opět překročit jednu miliardu korun



Pro rok 2021 Skupina avizovala cíl dosáhnout ukazatele EBITDA v rozmezí 1,03 – 1,15 miliardy korun. “Předpokládali jsme, že rok 2021 bude stejně jako rok 2020 plný omezení souvisejících s pandemií koronaviru. Jsme proto opět flexibilní v řízení aktivit i nákladů. Letos však můžeme využívat zkušenosti s loňskými lockdowny. Upravili jsme strukturu nákladů a očekáváme nové synergie z integrace Ondrášovky a Korunní. Snížili jsme i zadluženost tím, že jsme skromnější v investicích," popisuje letošní strategii Martin Pisklák, finanční ředitel Skupiny .



Prodeje v prvních třech měsících letošního roku byly podle očekávání výrazně poznamenány koronavirovými omezeními. V nich kromě pokračujícího uzavření důležitého segmentu gastronomie přibylo také omezení pohybu obyvatel, což má navíc dopad na segment impulzivních nákupů na čerpacích stanicích či třeba v turistických centrech. Tržby v prvním kvartále klesly ve srovnání s loňským rokem přibližně o 20 %.



„Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl téměř celý trh první tři měsíce otevřen a nyní je po tuto dobu jeho významná část gastronomie uzavřena, je meziroční srovnání ovlivněno téměř výhradně tímto faktorem. První kvartál je nicméně z pohledu prodeje pro nás vždy objemově nejmenší. Očekáváme, že v průběhu i na konci roku naopak získáme výhodu v otevřeném trhu. Celoročně také budeme hospodařit v režimu přísné nákladové disciplíny. To vše nás vede k přesvědčení, že finančního cíle na úrovni provozního zisku EBITDA ve stanoveném rozmezí 1,03 – 1,15 miliardy korun dosáhneme,“ dodává Martin Pisklák.