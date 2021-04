Investiční bankovnictví (a boom SPAC) pomohlo Goldman Sachs k rekordním výsledkům

Obchodníci a investiční bankéři mají za sebou velice hektické období, ve kterém však americké bance pomohli k nejvyššímu zisku i tržbám v její historii. Zisk za první čtvrtletí dosáhl rekordních 18,60 dolaru na akcii, zatímco trh počítal jenom s 10,06 dolaru na akcii. Proti stejnému kvartálu loni to je o 498 procent více. Na nový rekord se podíval také čistý výnos za dané období, který dosáhl 17,7 miliardy dolarů a snadno překonal odhad 12,6 miliardy. Proti loňskému prvnímu kvartálu se zvedl o 102 procent. Čistý zisk pak stoupl na rekordních 6,84 miliardy dolarů.

Akcie banky rostou v premarketu o 1,4 procenta.

Výnos z tradingu stoupl v prvních třech měsících roku o 47 procent na 7,58 miliardy dolarů, vysoko nad odhadovaných 5,35 miliardy dolarů. Poháněly ho hlavně akciové trhy. Podobně jako v případě konkurenční byl i tady jedním z motorů horký trh se SPAC a primární veřejné nabídky technologických firem. Příjmy z akciových úpisů tak banka dokázala zvýšit dokonce čtyřnásobně na 1,57 miliardy dolarů.

Příjmy z investičního bankovnictví banka v prvním čtvrtletí zvýšila na 3,57 miliardy při odhadu 2,68 miliardy.

Rozpad čistých tržeb podle segmentů zachycuje graf z dnes zveřejněné prezentace:

Akcie banky stouply letos do úterý zatím o 24 procent. Jejich výkonnost za posledních 5 let do úterka ukazuje následující graf, porovnávána je v něm výkonnost s akciemi JPMorgan, která dnes také oznámila rekordní zisk za první čtvrtletí:

Zdroje: , Bloomberg