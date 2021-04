Švýcarsko a Vietnam s měnou podle USA již nemanipulují, budou ale pod dohledem

Americké ministerstvo financí vyřadilo Švýcarsko a Vietnam ze seznamu zemí, které považuje za měnové manipulátory. Zrušilo tak rozhodnutí, které teprve v prosinci přijala administrativa tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa. Obě země, a rovněž Tchaj-wan, ale budou pod dohledem, protože nesplňují část kritérií. Ministerstvo to dnes uvedlo ve zprávě o makroekonomické a devizové politice hlavních obchodních partnerů, kterou vydává dvakrát do roka a kterou předkládá Kongresu. Švýcarská centrální banka v reakci uvedla, že s kurzem své měny nemanipuluje.



Administrativa prezidenta Joea Bidena od lednového převzetí moci zveřejňuje tuto zprávu poprvé. Ministerstvo v ní mimo jiné uvádí, že v současné době nenaplňuje žádná země kritéria, podle kterých by měla být označena za měnového manipulátora.



Jako země, která manipuluje kurzem své měny, přitom není označena ani Čína. Trump ji za měnového manipulátora označil v srpnu 2019, hned v lednu 2020 ji ale ministerstvo financí ze seznamu vyřadilo. Spojené státy a Čína se tehdy chystaly uzavřít předběžnou obchodní dohodu.



"Postoj švýcarské centrální banky zůstává stejný jako v prosinci. Švýcarsko se neangažuje v žádné formě manipulace s měnou," uvedla švýcarská měnová autorita, kterou cituje agentura Reuters.



Americké ministerstvo se opírá o zákon z roku 2015, podle kterého Vietnam, Švýcarsko a Tchaj-wan nesplňují část kritérií na to, aby je ministerstvo mohlo přestat úplně sledovat. Při uplatnění staršího zákona z roku 1988 ale ministerstvo financí nenašlo dostatek důkazů na to, aby tyto tři země mohlo označit za měnové manipulátory.



Podle zástupce ministerstva financí je možné, že země naplňují kritéria podle zákona z roku 2015 a měnou nemanipulují. Posílený dohled zahrnuje například i to, že ministerstvo zmíněné tři země vyzve, aby vypracovaly plány s konkrétním postupem, který odstraní hlavní příčiny podhodnocení měn a vnější nerovnováhy.



Ministerstvo ve zprávě také uvádí, že posílený dohled na Švýcarskem a Vietnamem, společně s komplexním hodnocením globálního ekonomického vývoje v důsledku pandemie covidu-19, úřadu pomůže určit, zda některá z těchto zemí v roce 2020 intervenovala na měnových trzích proto, aby získala v mezinárodním obchodě nespravedlivou konkurenční výhodu.



V případě Tchaj-wanu Spojené státy do režimu důkladného sledování tuto zemi zařazují nově, a to podle zákona o obchodních vztazích z roku 2015. Ministerstvo financí očekává, že tato jednání pomohou určit, jestli Tchaj-wan manipuluje svou měnou podle zákona z roku 1988.



Ministerstvo také uvedlo, že žádný jiný významný obchodní partner Spojených států nenaplňuje kritéria, podle nichž by jej bylo možné označit za měnového manipulátora, ať už se použije zákon z roku 2015, anebo z roku 1988. Čínu ministerstvo vyzvalo, aby zlepšila transparentnost ohledně intervencí na devizových trzích, cílů měnové a kurzové politiky, vztahů mezi centrální bankou a devizovými aktivitami státních bank, a také ohledně aktivit na trhu s čínskou měnou mimo své území.



Na seznam sledovaných zemí dalo ministerstvo 11 ekonomik. Je to Čína, Japonsko, Jižní Korea, Německo, Irsko, Itálie, Indie, Malajsie, Singapur, Thajsko a Mexiko. Všechny tyto země s výjimkou Irska a Mexika byly zahrnuty i v předchozí zprávě, kterou ministerstvo předložilo Kongresu v prosinci.