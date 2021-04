Turecká centrální banka zakázala platby kryptoměnami

Turecká centrální banka se rozhodla zakázat kryptoměny při platbách, protože je podle jejího názoru doprovází vysoké riziko. Banka dnes uvedla, že tržní hodnota kryptoměn je nestabilní a transakce neodvolatelné, krom toho se kryptoměny využívají i při nelegálních obchodech. Cena nejznámější kryptoměny bitcoin v reakci na oznámení klesla o více než čtyři procenta.



"Má se za to, že jejich používání při platbách může způsobit nevratné ztráty pro strany transakcí kvůli výše uvedeným faktorům. Zahrnují i prvky, které mohou narušit důvěru v metody a nástroje, které se v současnosti při platbách používají," stojí v prohlášení. Banka rovněž upozornila, že tato aktiva kromě jiných bezpečnostních rizik nepodléhají žádným regulačním a kontrolním mechanismům ani centrálnímu regulačnímu orgánu.



V nových předpisech, které vstoupí v platnost 30. dubna, proto centrální banka zakázala používat kryptoměny a další kryptoaktiva k nákupům zboží a služeb. Minulý týden turecké úřady požádaly obchodní platformy o poskytnutí informací o uživatelích, upozornila agentura Reuters.



Objem obchodování s kryptoměnami v Turecku se v období od začátku února do 24. března vyšplhal na 218 miliard tureckých lir (asi 584 miliard Kč), zatímco ve stejném období loni to bylo zhruba sedm miliard lir. Výrazný vzestup zaznamenal v několika dnech po březnovém odvolání šéfa turecké centrální banky, které vedlo k oslabení turecké liry až o 15 procent.



Kryptoměny se čím dál více využívají jako investiční aktivum, k nákupu zboží a služeb se ale zatím příliš nepoužívají. Společnost Royal Motor se tento týden stala prvním podnikem v Turecku, který platby v kryptoměnách začal přijímat. Firma v Turecku prodává luxusní automobily a Lotus.



Cena bitcoinu se tento týden vyšplhala na rekord a přiblížila se hranici 65.000 dolarů. Dnes však sestoupila pod 61.000 dolarů.



Kryptoměny se potýkají s kritikou a kontrolami regulátorů po celém světě. Stále častěji se také mluví o tom, že by vlády mohly začít podnikat kroky proti jejich používání. Řada významných činitelů, včetně americké ministryně financí Janet Yellenové a šéfky Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeové, už vyjádřila obavy v souvislosti s používáním kryptoměn k praní špinavých peněz, financování terorismu a dalším nezákonným aktivitám.



Agentura Reuters minulý měsíc s odvoláním na své zdroje uvedla, že Indie chystá zákon zakazující kryptoměny. Pokud by v zemi někdo obchodoval s kryptoměnami nebo takový digitální majetek vlastnil, dostal by podle zákona pokutu. Z velkých ekonomik už zakázala těžbu a obchodování s kryptoměnami Čína. Peking ale za vlastnictví kryptoměn netrestá.