Zájem o bezpilotní letouny roste a my patříme ke světové špičce, říká šéf Primoco UAV před posledním týdnem úpisu akcií na pražské burze

Do 17. května mají investoři čas na případnou investici do nových akcií českého výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV. Společnost obchodovaná na trhu pražské burzy START plánuje emisí získat až 170 milionů korun na svůj další rozvoj. V prvním kole mohli nabídku akcií využít díky přednostnímu právu pouze stávající akcionáři. Nyní je však úpis otevřen již všem investorům bez rozdílu. Cenové rozpětí pro druhé kolo bylo stanoveno na 260 až 360 korun za jednu akcii, přičemž aktuální cena akcií Primoco UAV na trhu START činí 358 korun.

K dnešnímu dni investoři upsali již 42% celé emise, jejímž prostřednictvím Primoco UAV nabízí až 655 300 kusů nových akcií. To podle prospektu emise schváleného Českou národní bankou odpovídá více než 13% podílu na kapitálu společnosti po dokončení úpisu. Čistý celkový výtěžek emise, jenž může dosáhnout až 170 milionů korun, poslouží společnosti Primoco UAV například k rozšíření jí vlastněného letiště Písek – Krašovice a navýšení výrobních kapacit v souvislosti s nárůstem objednávek klientů na dodávky bezpilotních letadel One 150. Dále bude kapitál získaný úpisem nových akcií využit na financování vývoje nových technologií.

„Zájem o bezpilotní letouny roste po celém světě. Využívají je nejen záchranné a bezpečnostní a obranné složky, ale i průmyslové podniky například k monitorování produktovodů či přenosových soustav. Naše stroje přitom patří ve své kategorii k nejužší světové špičce, což pro střednědobé investory znamená zajímavý růstový potenciál. Emise nových akcií tak slouží zejména k tomu, abychom mohli tuto příležitost naplno využít,“ říká Ladislav Semetkovský, zakladatel, ředitel a většinový akcionář Primoco UAV s tím, že společnost nyní vede jednání o prodeji celkem 233 kusů bezpilotních letadel pro 40 zákazníků po celém světě.

Úpis nových akcií Primoco UAV probíhá na trhu pražské burzy START ve dvou kolech. První kolo, jež bylo na základě přednostního práva dostupné pouze stávajícím akcionářům, skončilo 2. května. Nyní je až do 17. května otevřeno druhé kolo úpisu určené již všem investorům bez rozdílu.

Objednávku akcií Primoco UAV tak může učinit každý prostřednictvím svého obchodníka s cennými papíry, jenž je zároveň členem Burzy cenných papírů Praha.

Podat objednávku skrz Patrii je možné do 17.5. do 12:00, a to dvojím způsobem:

A. Jednoduše online v obchodní platformě WebTrader na záložce Obchodování / Produkty / Primární úpisy (IPO).

B. Telefonicky na lince 221 424 424.

Ladislav Semetkovský pro Patria.cz: Jdeme si pro peníze na novou výrobu v Písku i technologie (vydáno 29. 4. 2021)

Česká společnost Primoco UAV vyrábí civilní a vojenské bezpilotní letouny One 150, jež sama vyvinula. Jde o stroje schopné létat zcela nezávisle podle naprogramovaných letových plánů včetně plně automatického vzletu a přistání. Mezi klíčové vlastnosti letadla patří jeho mimořádná výdrž, díky které může ve vzduchu při cestovní rychlosti 100-150 km/h bez přestávky strávit až 15 hodin, což představuje dolet až 2000 km. Maximální vzletová hmotnost 150 kg a užitečné zatížení 30 kg umožňují letouny One 150 využívat pro nejrůznější druhy nasazení v rámci civilních i vojenských operací. Letouny společnosti jsou v současnosti využívány na třech kontinentech například pro kontroly produktovodů a distribučních sítí v energetice, zajišťování pohraniční a pobřežní bezpečnosti, monitorování požárů či při pátracích a záchranných akciích. Současná výrobní kapacita Primoco UAV činí 50 bezpilotních letadel za rok. Společnost dosud ve svém závodě v pražském Radotíně vyrobila 70 ks bezpilotních strojů. Primoco UAV nyní vede jednání o prodeji celkem 233 ks bezpilotních letadel pro 40 zákazníků po celém světě. Primoco UAV je veřejně obchodovatelná společnost trhu pražské burzy START. Více informací najdete na http://www.primocouav.com a https://uav-stol.com/cs/investors/spo/.





