Commerzbank svými výsledky pozitivně překvapila, akcie reagují růstem

Německý finanční ústav vykázal v prvním čtvrtletí čistý zisk 133 milionů eur, zatímco stejné období loni uzavřel se ztrátou 291 milionů eur. Banka, která je druhá největší v Německu a která teď prochází zásadní restrukturalizací, to dnes uvedla ve své výsledkové zprávě. Zlepšila i výhled letošních tržeb. Akcie rostou o více než 6 %.



Hospodářské výsledky překonaly očekávání analytiků. Ti předpokládali, že banka bude mít za první čtvrtletí čistý zisk zhruba 131 milionů eur. Co se týče výhledu tržeb, banka má nyní za to, že je proti loňsku mírně zvýší. Dříve čekala, že budou mírně nižší.





Minulý týden se dohodla se zástupci zaměstnanců ohledně zrušení 10.000 pracovních míst. Je to součást zásadní proměny, na kterou finanční ústav vynaloží více než dvě miliardy eur. Dohoda se zástupci zaměstnanců zahrnuje předčasné odchody do důchodu, snížení počtu pracovních hodin starším zaměstnancům, rekvalifikační kurzy a balíčky odstupného.



Dohoda má podle agentury Reuters zásadní význam v plánu šéfa banky Manfreda Knofa finanční ústav zásadně proměnit a vrátit ho k ziskovému hospodaření. Knof loni v březnu, několik týdnů po nástupu do funkce, oznámil, že zruší tisíce pracovních míst a stovky poboček.