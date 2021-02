Commerzbank (-6 %) je za loňský rok v hluboké ztrátě, zavádí změny

Německý finanční ústav loni částečně kvůli dopadům koronavirové pandemie hospodařil s konsolidovanou ztrátou 2,87 miliardy eur (74,1 miliardy Kč), zatímco o rok dříve měl zisk 585 milionů eur. Druhá největší banka v Německu začala s restrukturalizací, která počítá se zrušením zhruba 10.000 pracovních míst a s uzavřením stovek poboček. Banka ale dnes také uvedla, že letos počítá na provozní úrovni se ziskem.



"Chceme být stabilně v zisku a zvolit si cestu nezávislé síly na německém bankovním trhu," uvedl šéf banky Manfred Knof, který ústav vede teprve měsíc. Jeho dnešní tisková konference byla zároveň jeho prvním veřejným vystoupením od nástupu do funkce. výsledky hospodaření zveřejnila týden poté, co Knof dokončil plány na radikální změny.



Přestože chce v Německu zrušit každé třetí pracovní místo, mimo Německo asi 2500 pracovních míst vytvoří, zejména ve východní Evropě. Chce tak snížit náklady na externí poskytovatele služeb. Počítá i se zvýšením počtu zaměstnanců v polské části mBank, která působí i v České republice.



Commerzbank očekává, že změny ji celkově ozdraví. Už dlouho se totiž snaží zvýšit ziskovost, několikrát změnila vedení i strategii. Od globální finanční krize z roku 2009, kdy ji musela před úpadkem zachránit vláda, se nikdy zcela nezotavila.



Za čtvrté čtvrtletí skončila banka v konsolidované ztrátě 2,7 miliardy eur po ztrátě 97 milionů eur ve stejném období předchozího roku. Čistý příjem z úroků, což je jeden z hlavních ukazatelů úspěšnosti bank, za čtvrtletí klesl téměř o 12 procent na 1,15 miliardy eur. Za celý rok se pak snížil o 1,9 procenta na 4,98 miliardy eur.



Podle toho, jak se bude vyvíjet pandemie, počítá na letošní rok s rezervami od 800 milionů do 1,2 miliardy eur. Loni do rezerv dala 1,75 miliardy eur.

Akcie se v reakci na výsledky propadají až o 6 % na cenu 5,1 euro za akcii.