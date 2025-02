UniCredit žádá německého regulátora o schválení plánu zvýšit podíl v Commerzbank

Německý antimonopolní úřad obdržel žádost italské bankovní skupiny UniCredit o posouzení plánu zvýšit podíl v německé až na 29,99 procenta. Agentuře Reuters to dnes potvrdil mluvčí úřadu. Regulátor podle svého webu zahájil řízení 24. února.



Italská UniCredit Group loni koupila podíl 4,5 procenta od německé vlády a dalších zhruba 4,5 procenta na finančním trhu. Nákup dalších akcií a derivátů, které by zvýšily její podíl přibližně na 28 procent, italská banka oznámila v prosinci. Banka by tak byla největším investorem v před finančním domem a německým státem.



Postupné zvyšování podílu UniCredit v nadále podněcuje spekulace o úplném převzetí německé banky. Italská banka nicméně v prosinci zdůraznila, že její investice do by měla být v současné době považována jen za investici. Nebude mít podle ní žádný vliv ani na souběžnou nabídku na převzetí, kterou dala italskému finančnímu ústavu Banco BPM.



Ještě loni v listopadu nicméně šéf UniCredit Group Andrea Orcel otevřeně usiloval o fúzi nebo akvizici. V listopadu vyjádřil přesvědčení, že v souvislosti s potenciální fúzí s se nakonec "lidé budou dívat na fakta", která jsou "pozitivní pro Německo, EU (...) i pro Commerzbank".



Mezi vedením bank se uskutečnila i jednání, která však neměla jasný závěr. Vyhlídky na možné převzetí navíc dlouhodobě narážejí na odpor německých politických představitelů a odborů. Návrhu na spojení nebylo nakloněno ani vedení německé banky.



Německý stát aktuálně vlastní přibližně 12 procent akcií podniku. Více než sedmiprocentní podíl v připadá na investiční fond , více než 16 procent pak na nadnárodní banku . Více než tři procenta drží norský stát, a to prostřednictvím norské centrální banky. Zhruba 23 procent akcií podle aktuálního přehledu připadá na soukromé investory a přibližně 39 procent na investory z řad ostatních finančních institucí.