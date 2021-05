Wall Street zakončila v zeleném, Ford +9 %

Americké akciové trhy uzavřely dnešní obchodní den mírně v plusu, případně v těsné blízkosti včerejšího závěru. Index S&P 500 i přes chvilkový pohyb v záporném teritoriu zpevnil o 0,2 % na hladinu 4196 bodů, když zisky zaznamenaly zejména růstové tituly spojené s ekonomickým oživením, a to se snižujícím se přesvědčením, že Fed v blízké době zvýší sazby. Nejlépe se pak vedlo indexu Russell 2000 s tím, jak nejvyšší zisky vykázaly menší společnosti.

Hvězdou celého S&P 500 je automobilka . Její akcie zpevnily o 8,5 % poté, co společnost oznámila, že navýší v příštích čtyřech letech své výdaje do elektrifikace o 36 % na 30 mld. USD. Navíc uvedla, že do roku 2030 budou čtyři z deseti prodaných aut poháněny elektřinou. Dařilo se rovněž provozovatelům výletních lodí, kdy posílil o 2,8 a Royal Caribbean o 3,9 % nebo aerolinkám v čele s American Airlines a Delta Airlines, jejichž akcie přidaly 3 %, resp. 1,8 %.

Příznivé reportované výsledky podpořily se ziskem 4,2 %, což podpořilo i například Under Urmour, který posílil o 3,7 %. Nedařilo se naopak společnostem a Walgreens se ztrátou 1,6 % a 4 % po zprávě, že zvažuje v USA vstup na trh s kamennými lékárnami.

Index Dow Jones zůstal se zelenou nulou beze změny, S&P 500 zpevnil o 0,2 % a Nasdaq o 0,6 %.