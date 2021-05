CZG upravuje řízení skupiny. Dozorčí radu povede Kovařík, představenstvo Drahota. Po akvizici do vedení vstoupí zástupci Coltu

Česká zbrojovka Group SE (CZG) mění po akvizici společnosti Colt Holding LLC (Colt) představenstvo a dozorčí radu. Dosavadního předsedu dozorčí rady René Holečka, který je zároveň většinovým vlastníkem společnosti, nahradí podle návrhu valné hromadě skupiny k 1. červenci Lubomír Kovařík, současný prezident a předseda představenstva CZG. Na pozici předsedy představenstva Kovaříka vystřídá Jan Drahota, dosavadní místopředseda představenstva a finanční ředitel CZG. Do představenstva pak vstoupí zástupci Coltu.



Ze své budoucí role v dozorčí radě se bude Kovařík nadále soustředit na strategický rozvoj CZG a upevňování vnějších vztahů skupiny s klíčovými partnery. Drahota převezme kompetenci exekutivního řízení holdingu a jeho dalšího rozvoje. "Vstup na kapitálový trh a úspěšné dokončení akvizice společnosti Colt pro nás představují završení jedné etapy vývoje společnosti a začátek nové éry charakterizované silnějším postavením skupiny na mezinárodní úrovni. Takový přelom vyžaduje, abychom novým potřebám přizpůsobili i složení vrcholných orgánů skupiny," uvedl Holeček.



"Jsem si jist, že posunem do dozorčí rady získá Lubomír Kovařík větší prostor zaměřit se na strategické směřování Skupiny. Zároveň jsem přesvědčen o schopnostech Jana Drahoty naši Skupinu dále rozvíjet a společně s Lubomírem Kovaříkem a se všemi zaměstnanci ji dovést k cíli stát se jedničkou na světě v našem oboru, s tržbami ve výši jedné miliardy EUR do konce roku 2025," cituje tisková zpráva CZG Holečka.



Změny ve složení dozorčí rady jsou předloženy ke schválení nadcházející valné hromadě akcionářů per rollam. V souvislosti s chystanými změnami jmenovala dozorčí rada Společnosti s účinností k 1. červenci novými členy představenstva CZG Dennise Veilleuxe, prezidenta a generálního ředitele Colt Holding Company LLC, a Jana Holečka, člena představenstva a obchodního ředitele České zbrojovky v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku.



Holding CZG - Česká zbrojovka Group SE vykázal za první letošní čtvrtletí výnosy dvě miliardy korun. Jde o meziroční nárůst o 63,7 procenta, zejména díky vyššímu počtu prodaných zbraní na základě vysoké poptávky, především v USA. Provozní výsledek hospodaření zbrojařské skupiny za první tři měsíce roku dosáhl 334,9 milionu korun, meziroční nárůst činil 216,6 procenta.

Kromě České zbrojovky do skupiny patří společnosti Colt´s Manufacturing Company, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Holding drží také menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně. Skupina zaměstnává přibližně 2000 lidí v České republice, USA, Kanadě a Německu.