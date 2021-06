Zoom dál těží z homeofficů, ale chystá se na časy po pandemii. Zvýšil tržby, zlepšil výhled a akcie na to slyší

Poskytovatel videohovorů Zoom dál těží z masivních změn na trhu práce a ve výuce způsobených pandemií. Za tři měsíce do konce dubna meziročně zvýšil zisk na 227,4 milionů z 27 milionů dolarů (4,73 miliardy z 561 milionů Kč) a překonal odhady. Firma po úterním burzovním obchodování uvedla, že díky práci z domova a on-line výuce očekává další stabilní růst. Její akcie přidávaly po závěru přechodně až tři procenta.



Tržby se v uplynulém čtvrtletí zvýšily o 191 procent na 956,2 milionu dolarů. Analytici podle dat společnosti IBES Refinitiv odhadovali, že budou činit 906 milionů dolarů.



V aktuálním čtvrtletí Zoom odhaduje tržby od 985 milionů do 990 milionů dolarů. Analytici očekávají 931,8 milionu dolarů.



Vysoký počet bezplatných uživatelů firmě, která provozuje některá svá vlastní datová centra, zvyšuje náklady. Zoom ale oznámil, že se mu podařilo zvýšit počet platících zákazníků meziročně o 160 procent.



Zoom se nyní podle šéfa firmy Erica Yuana připravuje na postupný návrat zaměstnanců do kanceláří. Kromě videokonferencí se chce soustředit i na telefonáty uvnitř firem. Za tím účelem vyvinul vlastní telefonní přístroj s velkým displejem. Yuan si ale nemyslí, že se svět vrátí do stavu před pandemií. "Hybridní pracovní model zůstane," citovala ho agentura DPA.