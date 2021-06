Drobní akcionáři žalují PFNonwovens Holding, chtějí za akcii dvojnásobek

Téměř 300 drobných vytěsněných akcionářů dnes podalo žalobu na PFNonwovens Holding jako hlavního akcionáře znojemského výrobce netkaných textilií PFNonwovens. Stejně jako v předžalobní výzvě žádají dorovnání ceny akcií, která byla podle nich nepřiměřeně nízká. Na podání žaloby k Městskému soudu v Praze upozornil server e15.cz. ČTK to potvrdil za minoritní akcionáře Tomáš Hájek. Stanovisko společnosti ČTK zjišťuje.



Vytěsnění menšinových akcionářů schválila valná hromada znojemské firmy letos v únoru. Drobnější podnikatelé dostali za každou akcii 719,50 koruny.

"Nejdříve jsme podle našich interních kalkulací odhadovali, že by to mělo být asi 1150 až 1200 korun za akcii, podle posudku, který jsme si nechali zpracovat, by to však mělo být 1450 korun. Samotné nás to překvapilo, ale tuhle částku budeme požadovat. Soud jistě stanoví nějakého znalce, takže bude i další posudek. Jsem připravený na to, že se spor může táhnout třeba deset let," řekl ČTK Hájek.



Web E15 uvedl, že většinovým akcionářem PFNonwovens je od roku 2017 PFNonwovens Holding, kterou vlastní fond R2G. Investiční ředitel R2G Jakub Dyba pro server E15 řekl, že vzhledem k předchozím krokům minoritních akcionářů se dala žaloba očekávat.



Firma vyrábí netkané textilie na bázi polypropylenu a polyetylenu pro hygienu, průmysl, stavebnictví, zemědělství, zdravotnictví a další sektory. Využívají se pro výrobu dětských plenek či dámských hygienických potřeb. Společnost má také omezenou kapacitu pro produkci ochranných pomůcek, jako jsou roušky, respirátory nebo ochranné obleky. Má své závody na jižní Moravě, v Egyptě a v Jihoafrické republice.