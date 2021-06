Za společným výpadkem Bloomberg, Financial Times, NYT, Amazonu nebo gov.uk stojí cloudový hráč Fastly

Internetové stránky některých médií zasáhl dnes výpadek, který s různou intenzitou ovlivnil více částí světa. Týkalo se to například webů americké agentury Bloomberg, britského ekonomického listu Financial Times (FT), britských novin The Guardian, amerických The (NYT), ale i sociální sítě Reddit či webu televize CNN. Informuje o tom agentura Reuters. Příčiny pravděpodobně souvisejí s technickými problémy amerického poskytovatele cloudových služeb Fastly a podle posledních informací jsou služby postupně obnovovány.



Problémy se objevily také u retailového webu americké internetové společnosti a podle serveru televize CNBC výpadek zasáhl také internetové stránky britské vlády gov.uk, stejně jako weby Insider a The Verge. Někteří uživatelé se tak nemohou přihlásit, z některých částí světa není možné ani zobrazit požadované stránky.



Společnost Fastly, která má sídlo v San Francisku, nahlásila technické problémy krátce před polednem středoevropského času. Na svém webu už vydala několik aktualizací, později uvedla, že už zná příčinu a pracuje na odstranění závady.



Lidé, kteří se chtěli přihlásit například k webu CNN, dostali odezvu, že jde o neznámou doménu. Na potíže u společnosti Fastly ukázal i web Down Detector, který monitoruje provoz na internetu a zachycuje problémy.



Potíže s platformou Reddit nahlásilo více než 20.000 uživatelů, problémy se stránkami pak více než 2000 lidí. Uživatelé, kteří k některým webům zasaženým výpadkem přistupovali z Británie nebo z některých částí Severní Ameriky, dostávali chybové hlášení 503 o nepřístupnosti služby. Například z Prahy ale byly některé weby přístupné, fungoval The Guardian i třeba Bloomberg.

(Zdroj: Bloomberg, čtk, Reuters)