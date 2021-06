Akcionáři Monety dnes budou hlasovat o spojení s bankovní divizí PPF

Na mimořádné valné hromadě Monety Money Bank budou dnes akcionáři hlasovat o navrhovaném spojení Monety s bankovní divizí společnosti PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy. Výsledek je podle trhu nepředvídatelný. Mírně se ale přiklání ke schválení obchodu.



Moneta Money Bank začátkem května oznámila, že podepsala se společnostmi ze skupiny PPF rámcovou smlouvu ohledně akvizice Air Bank, českého a slovenského Home Creditu a Benxy. Akvizice je podmíněna souhlasem akcionářů banky. Spojením může vzniknout podle počtu klientů třetí největší banka na českém trhu po České spořitelně a ČSOB.



Akcionáři budou hlasovat ve dvou krocích. V prvním je pro spojení nutný souhlas 50 procent přítomných akcionářů. Ve druhém je potřeba získat 75 procent pro navýšení kapitálu. Pro dokončení transakce je ale potřeba i druhý krok.

Přestože má tento návrh větší šanci uspět než ten první, který selhal před dvěma lety, nejsou vyhlídky pro PPF nijak růžové. Druhý největší vlastník Monety a dva zástupci poradců dalších investorů jej doporučili odmítnout, protože cena ustanovená v lednu neodráží nedávný růst akcií místních bank. PPF obhajuje svůj nárvh vizí vytvoření silné banky s českými kořeny, která bude více konkurenceschopná na trhu ovládaném mezinárodními hráči.

"Rozumíme, že ne každému se to bude nutně líbit," uvedla finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková v dopise, který v pondělí otiskly Hospodářské noviny. "Pevně věříme, že z projektu vytvoření českého bankovního šampiona budou mít prospěch všichni akcionáři.“

Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF sto procent akcií skupiny Air Bank za kupní cenu 25,9 miliardy Kč. Ta bude hrazena z 2,59 miliardy Kč z nadbytečného kapitálu banky a z 23,31 miliardy Kč získané úhradou emisního kurzu skupinou PPF za úpis 291,375 000 nově vydaných akcií Monety. Nové akcie budou vydány za 80 Kč za akcii a navýší celkový kapitál banky. PPF poté bude podle odhadu vlastnit 55,38 procenta akcií banky, a bude proto muset učinit povinnou nabídku převzetí spočívající v odkupu až 100 procent akcií Monety za cenu minimálně 80 Kč za akcii.



Hodnota banky by měla být minimálně 40,9 miliardy Kč, což je 1,5násobku hodnoty vlastního kapitálu na konci roku 2020 a 15,7násobku čistého zisku za loňský rok. Vypořádání akvizice se předběžně předpokládá na 1. říjen 2021.

Některým investorům a analytikům se cena Air Bank při 2,5násobku účetní hodnoty ale zdá být nafouknutá, ve srovnání s násobky 1,5x u Monety. Nabídka za Monetu ve výši 80 korun za akcii, což představovalo 19% prémii oproti tržní ceně v době, kdy byla tato nabídka oznámena, tj. před pěti měsíci, když vrcholily uzavírky kvůli koronaviru. Tato prémie se ale od té doby smrštila. Tato cena působila jako strop pro akcie této banky, zatímco akcie ostatních místních bank rostly a trh navýšil průměrnou 12měsíční projekci na cenu této české banky na 95,6 korun. Akcionáři by tedy z dohody sice mohli mít stále prospěch, ale cena je nyní méně atraktivní.

V jednom z dopisů minulý měsíc se generální ředitel Tomáš Spurný vyjádřil, že ocenění Air Bank je sice tučné, ale stojí za to jej zaplatit s cílem vytvoření konkurenceschopnější a výnosnější společnosti. Generální ředitel uvedl, že z komunikace s PPF vyrozuměl, že PPF vnímá investici do banky, která vyplácí štědré dividendy, jednoduše jako ochranu před inflací.



Moneta Money Bank funguje pod současným názvem od roku 2016. Jméno banky se tehdy změnilo z dřívějšího Money Bank v souvislosti s jejím vstupem na burzu v květnu téhož roku. Moneta je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze.



Skupina PPF investuje do mnoha odvětví, a to od finančních služeb, telekomunikací, nemovitostí, strojírenství až po biotechnologie. PPF ke konci prvního pololetí vlastnila aktiva za 44 miliard eur (zhruba 1,15 bilionu korun) a zaměstnávala celosvětově 98.000 lidí.

Zdroj: ČTK, Bloomberg