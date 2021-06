Ekonomická nálada v EU byla v červnu nejlepší za 21 let. Výrazně stoupla i v Česku

Ekonomická nálada v Evropské unii se v červnu dostala na nejlepší úroveň za 21 let. Její index se zvýšil o tři body na 117 bodů. Oznámila to dnes Evropská komise. V České republice index ekonomické nálady podle komise vzrostl na 106,1 bodu z květnových 99,4 bodu.



K růstu indexu ekonomické nálady pro EU přispěla především zlepšená situace v sektoru služeb, který byl dříve těžce zasažen koronavirovými omezeními. Nálada se však v červnu zlepšovala také v ostatních sledovaných odvětvích, tedy v průmyslu, maloobchodě a stavebnictví, a rovněž mezi spotřebiteli.



V eurozóně se index ekonomické nálady zvýšil na 117,9 bodu z květnových 114,5 bodu, takže se rovněž vyšplhal na 21leté maximum. Překonal také očekávání analytiků, kteří jeho červnovou hodnotu v anketě agentury Reuters odhadovali na 116,5 bodu.



Evropská ekonomika v poslední době těží z postupujícího očkování proti covidu-19 a klesajícího počtu nových případů nákazy koronavirem, což umožňuje uvolňovat restriktivních opatření. Předběžné údaje společnosti IHS Markit minulý týden ukázaly, že podnikatelská aktivita v eurozóně se v červnu dostala na nejvyšší úroveň za 15 let.