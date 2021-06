Kdepak jako po krizi. Nálada na americkém trhu realit je jako po druhé světové válce, říká nobelista

Tempo růstu cen nemovitostí v USA se zvyšuje a hostem Yahoo Finance byl proto držitel Nobelovy ceny za ekonomii Robert Shiller, který se mimo jiné specializuje právě na trh realit. Podle jeho názoru může aktuální vývoj připomínat situaci z roku 2003. Současné tempo růstu cen totiž odpovídá tomu, co se dělo na trhu před finanční krizí. Co se podle experta na trhu skutečně děje? A jsou roky před krizí skutečně relevantním příkladem?



Shiller míní, že svou roli hrají nízké sazby a tudíž monetární politika centrální banky. Vedle toho jsou tu ale příběhy a faktory jako sentiment. Na jejich význam a roli, kterou hrají na trzích a v celé ekonomice, Shiller poukazuje dlouhodobě. A nyní se domnívá, že opět panuje určitá iracionalita a přílišné nadšení. Následující graf ukazuje historický vývoj cen realit v USA:





„Lidé si to užívají a budou si užívat i nadále, dokud budou ceny růst,“ řekl ekonom, když popisoval svůj pohled na současnou situaci na trhu. Na realitním trhu pak podle něj panuje mnohem větší setrvačnost než na akciovém trhu i přesto, že právě na akciích se o ní často hovoří. Právě slábnoucí růstové momentum bude známkou blížícího se obratu na realitním trhu. Shiller konkrétně odhaduje, že ceny porostou „ještě rok či dva“, to ale přinese reakci nabídkové strany trhu a nakonec ceny klesnou. Nestane se tak ale „přes noc“.





Dá se tedy u amerického realitního trhu hovořit o bublině? Shiller odpověděl, že tento trh „má bublinové aspekty“. Mezi ně patří nadšení a vzrušení, lidé o vývoji na trhu hodně hovoří. K tomu ekonom dodal, že mu to připomíná vývoj po druhé světové válce nebo po pandemii ve dvacátých letech minulého století, která přinesla prudký ekonomický rozvoj a boom. S tím, jak se společnost dostává z pandemie, se také prudce zlepšuje nálada lidí. Nakonec tak vývoj nemusí tolik připomínat rok 2003 a následující léta, ale třeba poválečný vývoj plný euforie přinášející i ekonomické oživení. K tomu je podle ekonoma ve srovnání s roky před finanční krizí lepší regulace a tyto roky tak nemusí být dobrým vodítkem pro další vývoj na realitním trhu.



Shiller na závěr rozhovoru dodal, že nejvíce rostou ceny nemovitostí ve městech, jako je Phoenix, kde se za poslední rok zvýšily o 20 %. Na druhém konci žebříčku figuruje Chicago, ale i zde dosáhl růst cen nemovitostí za poslední rok 9 %. „To jsou docela silná čísla,“ komentoval Shiller s tím, že podle něj bude tento trend „ještě nějaký čas trvat“.



