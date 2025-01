Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny je nejslabší za více než rok

Důvěra investorů v ekonomiku eurozóny v lednu druhý měsíc za sebou klesla a dostala se na nejslabší úroveň za více než rok. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky zveřejnila výzkumná společnost Sentix. Za hospodářské problémy eurozóny je podle průzkumu nadále z velké části zodpovědné Německo.



Souhrnný index důvěry investorů v ekonomiku eurozóny v lednu klesl na minus 17,7 bodu z minus 17,5 bodu v předchozím měsíci. Sestoupil tak nejníže od listopadu 2023. Analytici nicméně v anketě agentury Reuters předpovídali výraznější pokles indexu, a to na minus 18 bodů.



"V eurozóně hrozí trvalé zamrznutí ekonomického motoru," uvedla společnost Sentix. "Naproti tomu ekonomika Spojených států zůstává silná, ačkoliv euforie kolem (nově zvoleného amerického prezidenta Donalda) Trumpa polevila," dodává Sentix. Investoři předpokládají, že Trumpova administrativa bude uplatňovat vstřícnou politiku vůči podnikům, což přispělo k silnému růstu amerických akciových trhů po listopadových prezidentských volbách.



Společnost Sentix ve své zprávě poukázala na pokračující nepříznivý vývoj německé ekonomiky, která je největší v Evropě. "Klesající německá ekonomika působí na eurozónu jako olověné závaží," uvedla. "Ani zbytek světové ekonomiky však neposkytuje žádné výraznější růstové impulzy. Ačkoliv americká ekonomika zůstává silná, jsou zde otazníky ohledně toho, zda euforie kolem Trumpa povede ke globálnímu oživení," dodala.



Index důvěry investorů v německou ekonomiku v lednu klesl na minus 33,3 bodu z prosincových minus 33,2 bodu. "Tyto údaje nadále signalizují, že německá ekonomika se nachází v recesi a že se z ní v nejbližší době nedokáže vymanit," uvedl Sentix. "Příští spolková vláda bude muset provést razantní změnu kurzu," píše se ve zprávě. Německo v únoru čekají předčasné parlamentní volby, na začátku loňského listopadu se totiž rozpadla tříčlenná koaliční vláda kancléře Olafa Scholze.



Spolkový statistický úřad příští týden zveřejní odhad loňského vývoje hrubého domácího produktu (HDP). Podle říjnového výhledu německé vlády by měl HDP za loňský rok vykázat pokles o 0,2 procenta. Vládní prognóza předpokládá, že se ekonomika letos vrátí k růstu, který odhaduje na 1,1 procenta. Německo je největším obchodním partnerem České republiky a řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá.