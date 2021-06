Pandemie způsobí u turismu ztráty až 4 biliony dolarů. Návrat na úrovně před pandemií přijde nejdříve v roce 2023

Kolaps mezinárodní turistiky v důsledku pandemie covid-19 by mohl světové ekonomice za loňský a letošní rok dohromady způsobit ztrátu až 4 biliony dolarů. To je mnohem horší, než se očekávalo. Nerovnoměrné očkování navíc drtí rozvojové země, které jsou na zahraničních turistech vysoce závislé.

Jen ztráty v letošním roce by mohly činit 1,7 až 2,4 bilionu dolarů, i kdyby se mezinárodní cestovní ruch v druhé polovině roku zotavil v zemích, jako jsou USA, Velká Británie a Francie, které mají vyšší proočkovanost, uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD) ve své zprávě, kterou vydala společně se Světovou turistickou organizací (UNWTO). Ztráta by tak mohla dosáhnout podobné úrovně jako v loňském roce, kdy podle odhadů UNCTAD činila 2,4 bilionu dolarů.



V roce 2020 se počet příjezdů turistů ze zahraničí proti roku 2019 v důsledku pandemie propadl o 73 procent. Letos by měl pokles ve srovnání s rokem 2019, tedy s obdobím před příchodem pandemie, podle odhadů UNCTAD činit 63 až 75 procent.

"První tři měsíce byly opět špatné, příliš se necestovalo. Očekává se určité oživení ve druhé polovině roku," uvedl Ralf Peters z odboru UNCTAD pro obchodní analýzy. S plným zotavením turistického sektoru však UNCTAD nepočítá dříve než v roce 2023. Upozorňuje také, že zotavení bude do značné míry záviset na globálním vývoji očkování proti covidu-19.



Zpráva rovněž ukazuje, že krize cestovního ruchu zdaleka neskončila, v mnohých regionech s nízkou mírou proočkovanosti stále platí cestovní omezení a zákazy. Podle studie se svět nemusí dočkat návratu k předpandemickým návštěvám mezinárodních turistů až do roku 2023.

Studie také zdůrazňuje dopady nerovného přístupu k vakcínám po celém světě. Podle UNCTAD mohou až 60 % odhadovaných ztrát globálního hrubého domácího produktu tvořit rozvojové země. Největší dopad bude u zemí jako Thajsko a Turecko, které v ekonomice spoléhají na zahraniční turisty.

Pokles cestovního ruchu rovněž ohrožuje odvětví na turismus úzce napojená, jako jsou potraviny, nápoje, maloobchod, komunikace a doprava. Celkově propad turistického ruchu vedl k průměrnému nárůstu nezaměstnanosti nekvalifikované pracovní síly o 5,5 % a zasáhlo odvětví, které zaměstnává mnoho žen a mladých lidí.

"Cestovní ruch je záchranným kruhem pro miliony lidí a pokrok v očkování k ochraně komunit a bezpečnému opětovnému spuštění cestovního ruchu je zásadní pro obnovení pracovních míst a vytváření tolik potřebných zdrojů, zejména v rozvojových zemích," uvedl generální tajemník UNWTO Zurab Pololikashvili.

"V mezinárodní turistice jsme teď na úrovních z doby před 30 lety," upozornila UNWTO. "Živobytí mnoha lidí je opravdu v ohrožení," dodala.

V rozvinutých zemích jsou vyhlídky na dovolenou v zahraničí dobré. Podle indexu spotřebitelské důvěry konference Conference Board plánuje čím dál větší počet Američanů cestu do ciziny.

Zdroj: ČTK, Bloomberg