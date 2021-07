Většina zemí podpořila globální minimální firemní daň ve výši 15 procent

Většina zemí, které na on-line zasedání pořádaném Organizací zemí pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) jednaly o globální minimální firemní dani, včera podpořila plán sazby 15 procent. Informovala o tom agentura Reuters. Tato minimální sazba by podle OECD mohla celosvětové daňové příjmy zvýšit o přibližně 150 miliard dolarů (3,2 bilionu Kč) ročně.



"Podrobný plán zavádění a zbylé záležitosti se do konečné podoby dovedou do října 2021," uvádí prohlášení 130 ze 139 účastníků jednání. Podle agentury AFP dohodu mimo jiné nepodepsaly Irsko či Maďarsko.



"OECD právě oznámila, že 130 zemí se domluvilo na novém mezinárodním danění. Tento obrovský krok vítám. Je to nejdůležitější mezinárodní daňová dohoda, které bylo dosaženo za posledních sto let," řekl francouzský ministr financí Bruno Le Maire na tiskové konferenci.



"Jedná se o největší pokrok v oblasti mezinárodního zdanění za posledních deset, dvacet, třicet let," řekl německý ministr financí Olaf Scholz. "Je to opravdu velký průlom, který všechno změní," rozvedl.



Cílem je podle něj zajistit, aby ministři financí skupiny velkých ekonomik G20 na svém příštím zasedání 9. a 10. července plán zaštítili. Ministři financí skupiny nejvyspělejších zemí G7 jej podpořili na začátku minulého měsíce.



Jednání, které organizuje OECD, je první velkou úpravou globálních daňových pravidel za poslední generaci. Cílem je aktualizovat daňový systém tak, aby odpovídal digitálnímu věku. Hlavním požadavkem je, aby velké digitální firmy platily daně tam, kde podnikají, a ne tam, kde mají registrovány dceřiné společnosti.