Majitel letiště v Sydney, nejrušnějšího v zemi, dostal nabídku na převzetí

Majitel letiště v Sydney, nejrušnějšího leteckého uzlu v Austrálii, dostal nabídku na převzetí za 22,3 miliardy australských dolarů (361,7 miliardy Kč). Nabídku, která je nižší než tržní cena firmy před pandemií covidu-19, nyní společnost Sydney Airport vyhodnocuje. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Akcie firmy si v reakci připsaly více než 30 procent, což podle analytiků částečně odráží i důvěru v oživení leteckého cestování.



Pokus se transakce uskuteční, půjde letos o největší takový obchod v Austrálii. Konsorcium zájemců se skládá z investičních společností IFM Investors a Global Infrastructure Management a z australského penzijního fondu QSuper.



Konsorcium předložilo nabídku 8,25 AUD za akcii, což představuje prémii 40 procent vzhledem k páteční ceně akcií společnosti. Je to ale méně než rekordních 8,86 AUD, kam akcie vystoupily v lednu 2020, tedy krátce před pandemií.



Austrálie minulý týden oznámila, že počet cestujících z komerčních letů, kteří do země přijíždějí ze zahraničí, omezí na 3000 týdně; to je polovina dosud povoleného počtu. Země má jedny z nejpřísnějších pohraničních omezení na světě, s jejichž pomocí se snaží udržet koronavirovou nákazu mimo své území.



Nová cestovní omezení přicházejí v době, kdy Austrálie bojuje proti ohniskům nakažlivější varianty delta ve třech státních metropolích. To znamená, že se na téměř polovinu všech Australanů nyní vztahuje přísný zákaz nevycházet z domu.



Společnost Sydney Airport v květnu uvedla, že mezinárodní doprava v porovnání se stejným obdobím v roce 2019, tedy před pandemií, klesla o 93 procent, zatímco ta vnitrostátní se snížila o 39,2 procenta. Monopol na letecké spojení do největšího australského města a z něj firmě skončí v roce 2026, kdy má být otevřeno další letiště, nazvané Western Sydney.



Společnost IFM vlastní podíly ve velkých australských letištích ve městech Melbourne, Brisbane, Perth a Adelaide. QSuper má podíl v londýnském letišti Heathrow a společnost Global Infrastructure investovala do londýnských letišť Gatwick a London City.