News Corp se v Austrálii dohodl s Facebookem na sdílení obsahu

Konglomerát News Corp amerického miliardáře Ruperta Murdocha včera uzavřel tříletou smlouvu s technologickou společností o poskytování mediálního obsahu uživatelům sociální sítě v Austrálii. Informovala o tom agentura Reuters.



Australský parlament v únoru schválil zákon, který má přimět digitální platformy, jako je nebo Google, aby platily mediálním podnikům za využívání jejich zpravodajského obsahu.



Facebook se stejně jako Google proti zákonu dlouho ostře stavěl. Kvůli sporům ohledně zákona dočasně zablokoval sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu na své platformě v Austrálii. Odblokoval jej poté, co se s vládou dohodl na některých úpravách zákona.



Na základě tříleté smlouvy bude sociální síť zobrazovat články celostátního deníku The Australian či regionálního The Daily Telegraph ve státě Nový Jižní Wales. Dohodu o sdílení obsahu uzavřela s Facebookem také zpravodajská televize Sky News Australia, uvedla společnost News Corp.



Ve Spojených státech platí již od října 2019 společnosti News Corp poplatky za poskytování jejího mediálního obsahu. Výměnou za to dostává od Murdochových titulů články, které může exkluzivně publikovat na své platformě News.