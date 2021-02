Centrální banky již čelí hrozbě rostoucích výnosů

Reflační obchody dnes zažily na australských dluhopisových trzích nával aktivity, kterou mohou globální tvůrci politiky jen těžko ignorovat. Australské desetileté výnosy vzrostly nejvíce od maxim v březnu 2020. Výnos tříletého dluhopisu narostl nad 0,1% cíl australské centrální banky (RBA), a to poté, co se RBA po dvou měsících vrátila zpět na trh, aby koupila krátkodobější dluhopisy za 1 miliardu australských dolarů (790 milionů USD).

Tyto kroky zdůrazňují nelehký úkol centrálních bank, které se snaží udržet výpůjční náklady v nadcházejících letech nízko, zatímco investoři sází na návrat inflace. Globální očkovací programy a zprávy o dalším supercyklu na komoditách postavily Austrálii do čela sázek na oživení růstu i růstu cen, což obzvláště ztížilo práci RBA. Je však nepravděpodobné, že jde o ojedinělý případ.

"Ceny komodit ukazují na jasné reflační prostředí," řekl Chris Rands, manažer portfolia společnosti Nikko Asset Management v Sydney. "Jedná se o příběh globální reflace a příval pozitivních zpráv o vakcínách říká, že 'to není šílené'."

Očekávání dalších hospodářských stimulů Bidenovy administrativy a pozitivní signály ohledně boji proti Covid-19 tlačí celosvětově sazby výše. Australská centrální banka sice signalizovala, že nechce začít sazby zvyšovat po dobu nejméně tří let, peněžní trhy ale nyní naceňují zhruba 30% šanci na zvýšení sazeb do poloviny příštího roku.

"Je zcela rozumné, aby trhy začaly naceňovat určité riziko, že RBA zvýší sazby," uvedl Prashant Newnaha, hlavní stratég pro sazby u TD Securities v Singapuru. "Trhy budou naceňovat čím dál vyšší pravděpodobnost, že RBA stikne spoušť dříve, než uběhnou její tři roky."

Globální rozměr

Evropa se rovněž ocitla uprostřed výprodeje dluhopisů, přičemž německé desetileté výnosy se vyšplhaly na nejvyšší hodnotu od poloviny roku 2020. Vzhledem k tomu, že výnosy eurozóny sledují rostoucí výnosy amerických státních dluhopisů, čelí „nežádoucímu utahování měnových podmínek“, uvádí Erik Nielsen, hlavní ekonom skupiny Unicredit.

Pokud budou v následujících týdnech dále stoupat, „nebude mít ECB jinou možnost, než své nákupy zintenzivnit,“ napsal v neděli Nielsen v komentáři investorům. "Byl bych překvapen, kdybychom během příštích několika týdnů neslyšeli první varovné výstřely klíčových členů."

Někteří bankéři z Fedu jsou však ochotni akceptovat rostoucí výnosy jako projev optimismu během oživení. To je přinejmenším názor prezidenta newyorského Fedu Johna Williamse při pátečním rozhovoru pro CNBC. Přesto mohou australští tvůrci politik překvapit obchodníky se sazbami, kteří se již připravují na změnu.

"Centrální banky se obávají, že se trh s dluhopisy přehoupne do přechodného zvýšení inflace v nadcházejících měsících," řekl Shane Oliver, hlavní ekonom společnosti AMP Capital Investors v Sydney. "Raději by ale jakýkoli krátkodobý nárůst inflace přešli a před zpřísněním nechali oživení nejprve vyčerpat volné kapacity a vygenerovat vyšší růst mezd - a to může být ještě několik let daleko.“

Úspěch Austrálie v zadržování Covid-19 přesto rychle obnovil sentiment domácností a firem. To pomohlo nezaměstnanosti klesnout o více než procentní bod z jejího pandemického vrcholu 7,5 %. Navíc rostoucí ceny nemovitostí a spotřebitelé s hotovostí jsou pro ekonomickou expanzi silným mixem.

To přimělo ekonoma Westpac Banking Billa Evanse, aby minulý týden zvýšil prognózu výnosu desetiletého dluhopisu Austrálie do konce tohoto roku na 1,9 %, z dřívějších 1,55 %. Kromě nákupů ke kontrole výnosu tříletého dluhopisu RBA stále provádí pravidelné nákupy dluhopisů s delší dobou splatnosti v rámci kvantitativního uvolňování a dnes jich nakoupila za další 2 miliardy USD.