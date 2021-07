Ceny ropy vyskočily na šestileté maximum po neúspěchu dohody OPEC+

Cena ropy v New Yorku vzrostla na nejvyšší úroveň za více než šest let poté, co se skupina OPEC+ nedohodla na zvýšení produkce. Jako bezprostřední důsledek hrozí to, že Organizace zemí vyvážejících ropu a její spojenci nezvýší produkci za srpen. Tím by se globální ekonomika zbavila klíčových dodatečných dodávek v době, kdy se poptávka rychle zotavuje z pandemie.

Cena ropy West Texas Intermediate roste na 76,43 USD za barel, tj. na nejvyšší hodnotu od listopadu 2014. Cena ropy Brent roste na 77,45 USD a poprvé od roku 2018 překročila cenu 77 USD.

Zástupci skupiny OPEC+ zrušili na dnešek plánované pokračování rozhovorů o budoucí těžební politice. Situace je však proměnlivá a jednání o OPEC+ by mohla být nakonec opět obnovena. Dosavadní selhání však poškodilo image skupiny jako odpovědného správce trhu a přiblížilo možnost, že se bude opakovat loňská destruktivní cenová válka, která způsobila pád ropy.

Nový termín jednání nestanovili, tvrdí podle tiskových agentur zdroje blízké jednání. Ropný kartel ovládaný Saúdskou Arábií a jeho partneři diskutovali o těžebních plánech od čtvrtka, nepodařilo se jim ale zažehnat spor mezi Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty, takže z plánovaného zvýšení těžby zatím sešlo.

