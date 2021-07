Červené úterý pro americké akcie

Americké akcie dnes od samého začátku dne ztrácely. Nebylo to však kvůli špatným datům ani kvůli konkrétním špatným zprávám z USA, na vině je tentokrát spíše Čína a její regulátoři. Ti se pustili do technologických firem a bezpečnosti dat (možná by se jim více líbilo, kdyby se s nimi společnosti o tato data podělily). Regulátoři z Číny se zaměřili primárně na společnosti, jejichž akcie se obchodují na zahraničních trzích. Nejvíce to dnes odnesla společnost Didi (-19,6 %), která nedávno vstoupila na americký trh. Ovšem výprodej se týkal i jiných čínských společností kotovaných na americkém trhu (Alibaba -2,8 %, -5 %). V případě Alibaby jsem názoru, že tento "diskont" stojí za nákup, protože společnosti se daří velmi dobře a oproti americké konkurenci je opravdu s velkým diskontem.

Nejlépe se dnes dařilo technologickým společnostem a to díky silnému závěru dne, ale rozhodně ne všem (Apple +1,5 %, Alphabet +0,8 %, +4,7 %, +1 %, -1,2 %, -0,5 %). Příliš se naopak nedařilo farmaceutickému sektoru (Pfizer-1,1 %, Moderna -0,4 %, Biontech -4,7 %). Silný propad zaznamenal i finanční (Bank of America -2,6 %, -3,1 %, -3,5 %, -1,2 %) a energetický sektor (Chevron -2 %, Mobil -2,9 %, -6,5 %).