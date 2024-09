Rozbřesk: Dilema před Fedem: věřit propagandě novinářů, anebo solidním datům? Pokud Fed sníží sazby jen o 25 bodů, dolar mohutně posílí

Již jsme to zažili, ale ta situace se začíná opakovat nepříjemně často. Scéna vypadá asi takto: blíží se zasedání Fedu, přičemž pár dní před začátkem - tedy v momentě, kdy by již centrální bankéři neměli mluvit, se deník Wall Street Journal vytasí s článkem, který předchozí komunikaci posouvá zcela jinam a výsledkem je zásadní posun v tržních očekáváních.



Přesně takový scénář se odehrává právě nyní. Připomeňme, že ještě minulý čtvrtek odpoledne sázel trh zcela marginálně (z 15 %) na snížení sazeb Fedu o agresivních 50 bazických bodů. Ve čtvrtek večer však novinář z WSJ a Fed-watcher Nick Timiraos rozjel holubičí kampaň za 50bodové snížení a ve “spolupráci” s několika dalšími finančními médii se mu podařilo stlačit tržní pravděpodobnost opatrné redukce o 25 bazických bodů na 30 % (neboli vytlačil na 70 % pravděpodobnost snížení o 50bodů). Celá záležitost je o to podivnější, že příchozí konjunkturální americká data (na něž již bankéři z Fedu nemohli reagovat) zůstala velmi solidní, což platí zejména o týdenních žádostech o podporu v nezaměstnanosti, srpnových maloobchodních tržbách a průmyslové výrobě.



Nad celou záležitostí by šlo mávnout rukou, kdyby nešlo o tak velké peníze. Trh s americkými vládními dluhopisy je obrovský a svými pohyby ovlivňuje trhy aktiv po celém světě (a to pochopitelně i těch rizikových). Vzhledem k tomu, že dnes večer oznámené snížení sazeb bude prvním v cyklu uvolňování měnové politiky, tak bude naprosto zásadní, jaké tempo Fed na počátku nastaví. To se pak musí promítnout do nově zveřejněné prognózy, která vždy uvidí sérii několika snížení oficiálních sazeb. Teď jde o to, jestli Fed stále žije scénář měkkého přistání (a tedy zvolí jen redukci 25bps), anebo uvěřil, že je třeba přejít do módu rizikového managementu, a pak bude komunikovat sérií padesátibodových redukcí s cílem zabránit potenciálnímu kolapsu na trhu práce.



Jak to tedy večer dopadne? Dolarová výnosová křivka má pod dojmem navigace z Wall Street Journal téměř jasno a možná má i pravdu, neboť Fed při svých rozhodnutích nikdy nešel proti tržním očekáváním. Existují však i jiná tržní očekávání a těmi je skupina analytiků, jež svými odhady přispívá do průzkumů finančních agentur jako je např. Bloomberg. Zde si pro zajímavost drtivá většina analytiků - tj. 105 ze 113 myslí, že na základě makro dat, výhledu a komunikace centrální banky sníží Fed večer sazby jen o 25bps. No a my jsme tak nějak uvízli v této múzou nepolíbené drtivé většině…





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna během včerejší seance mírně posílila k úrovni 25,10 EUR/CZK. V tuzemsku je dnes makro kalendář opětovně prázdný, na globálních trzích se však budou dít věci. Americký Fed dnes začne cyklus snižování sazeb - s jakou razancí, však zůstává extrémně nejisté (viz úvodník). Pro riziková aktiva včetně koruny bude každopádně rozhodnutí Fedu zdrojem volatility a počítáme proto s větší rozkolísaností české měny minimálně ve zbytku tohoto týdne.



Eurodolar

Předposlední seance před klíčovým zasedání Fedu se včera odehrávala v klidu a to přesto, že příchozí americká data (srpnové maloobchodní tržby a průmyslová výroba) byla opět relativně silná. Stavěla tak do ostrého kontrastu tržní očekávání, která posunula pravděpodobnost agresivního snížení o 50 bazických bodů na 65 %. Večerní rozhodnutí Fedu tedy okamžitě vyvolá poměrně výraznou tržní reakci, ať bude jakákoliv (viz úvodník). Dodejme, že klíčová bude rovněž zveřejněná nová kvartální prognóza a především pak tisková konference šéfa Fedu Powella, který bude chtít zcela jistě tržní očekávání doladit jedním či druhým směrem.

Dodejme, že my se držíme scénáře snížení “jen” o 25bps, byť vidíme šance na agresivnější redukci jako prakticky vyrovnané.



Akcie

Hlavní zámořské indexy uzavřely včerejší den bez větších změn. Akcie společnosti Intel (INTC) rostly o téměř 3 %. Reagovaly hlavně na další dobré zprávy, které se v posledních dnech kolem Intelu dějí. Poté, co společnost získala zakázku od vlády USA na výrobu čipů pro armádu v objemu až 3 mld. USD, tak včera se na trh dostala informace o tom, že Intel bude pro společnost Amazon vyvíjet a dodávat nové čipy pro výpočty s využitím umělé inteligence v datacentrech Amazonu. Zajímavý komentář pak přinesly analytici z Bloomberg Intelligence, ti sice novou zakázku chválí, ve svém reportu ale dodávají, že u Intelu stále nevidí obrat směrem k dohnání konkurence v pomyslném „AI závodě“. Hlavní akciové indexy uzavřely včerejší den následovně: S&P 500 +0,03 %, Nasdaq 100 +0,05 % a Dow Jones -0,04 %.