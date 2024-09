Analytici: Záplavy ve střední Evropě mohou způsobit ztráty až za miliardy eur

Nynější záplavy ve střední Evropě mohou způsobit ekonomické ztráty až za miliardy eur, myslí si analytici. Na přesnější odhady je podle nich brzy, protože v některých oblastech voda ještě nekulminovala. Ratingová agentura Morningstar DBRS v pondělí odhadla, že ztráty se budou pohybovat od několika stovek milionů do více než jedné miliardy eur (více než 25 miliard Kč).



Viceprezident oddělení globálního ratingu pojištění a penzí ve společnosti Morningstar DBRS Mario De Cicco agentuře Reuters sdělil, že pojistné ztráty v České republice budou vyšší než v Polsku, protože v Česku je pojištění častější.



Podle společnosti Gallagher Re, která se specializuje na zajišťovací trh, je ale na konkrétní odhady brzy. V některých oblastech totiž v pondělí státe pršelo a hladiny řek ještě nedosáhly kulminace. I tak se ale dá předpokládat, že ekonomické ztráty půjdou do miliard eur.



"Očekáváme, že ekonomické náklady se budou měřit v miliardách, úplné vyhodnocení ale chvíli potrvá, než bude jasněji," upozornil ředitel oddělení posuzování rizika ve společnosti Gallagher Re Steve Bowen.



V regionu střední Evropy záplavy nejvíce zasáhly uvedené dvě země, tedy Polsko a Českou republiku. Záplavy jsou tam nejhorší minimálně za 20 let. Značné ztráty má i Rakousko a Rumunsko, v souvislosti se záplavami už v regionu zemřelo nejméně 19 lidí.



Očekává se, že kromě místních pojišťoven budou nejvíce zatíženy velké rakouské pojišťovny, zejména ty, které působí v České republice a Polsku, uvedl De Cicco. Nepřízeň počasí pojistitelům způsobila největší ztráty za poslední roky, od pojišťoven tak zaznívají výzvy, že je potřeba dělat víc pro řešení následků změn klimatu.



Česká asociace pojišťoven dnes uvedla, že pojištěné škody po záplavách dosáhnou podle prvních odhadů 17 miliard korun. Přibližně polovina škod připadá na domácnosti, polovina pak na podniky, sdělila ČTK asociace.