Podle Siegela by sazby Fedu mohly jít dolů o 50 bazických bodů. Sahm míní, že pravidlo nyní recesi neukazuje

CNBC přinesla rozhovor s investorem Johnem Paulsonem, který se domnívá, že americká centrální banka se aktuálně nachází „poněkud za křivkou“. To by hovořilo o poklesu sazeb o 50 bazických bodů, stejně jako vývoj inflace, která dál klesá. Monetární politiku pak komentoval i Jeremy Siegel z Wharton School of Business, který s takovým názorem podle svých slov plně souhlasí. Nicméně se domnívá, že Fed k takovému kroku nepřistoupí a sazby půjdou dolů jen o 25 bazických bodů.



Profesor poukázal na to, že trhy s futures nyní implikují, že do června příštího roku by Fed měl sazby snížit sedmkrát s předpokladem, že na těchto trzích se aktuálně obchoduje s určitou rizikovou prémií. K tomu Siegel připomněl, že do června je naplánováno právě sedm zasedání FOMC. Celkově tedy trhy počítají v podstatě s tím, že na každém zasedání sazby klesnou o 25 bazických bodů. Podle ekonoma by se přitom měly nacházet mezi 3,5 – 4 %.



Podle profesora vývoj inflačních ukazatelů v současné době není dostatečně dobrý na to, aby přesvědčil vedení americké centrální banky o tom, že sazby mohou jít dolů o 50 bazických bodů. Trhy ale mohou být spokojeny i s nižším tempem poklesu, stačí, když bude existovat výhled na to, že v polovině příštího roku se sazby budou nacházet u 3,5 %. O vývoji v ekonomice na CNBC hovořila i Claudia Sahm z New Century Advisors, která působila i v americké centrální bance. Podle ní se hospodářství navzdory tzv. Sahmovu pravidlu nenachází v recesi. Jeho vypovídací hodnotu totiž nyní výrazně ovlivňují mimořádné faktory.



Ekonomka míní, že řada indikátorů momentálně vysílá falešné signály a je třeba být velmi opatrný při používání pravidel, která fungovala v minulosti, protože nyní tomu tak být nemusí. Včetně „jejího“ Sahmova (nebo spíše Sahmové) pravidla. Jak ukazuje následující graf, jako nízkou vidí nyní pravděpodobnost recese konsenzus a ekonomové , kteří ji pro následujících 12 měsíců odhadují na 20 %, Jan Hatzius z této banky přitom hovoří o 15% pravděpodobnosti jako o nepřekročitelném minimu.





Zdroj: X



Druhý obrázek porovnává predikce konsenzu a týkající se růstu amerického hospodářství. Podle konsenzu by mělo ve třetím a čtvrtém čtvrtletí letošního roku přijít znatelné ochlazení tempa růstu, predikuje pouze jeho postupný pokles k úrovním nad 2 %. Konsenzus na konci roku 2025 hovoří o 2 %:







Zdroj: CNBC, X