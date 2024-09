Obchodování na Wall Street i nakonec týdne v kladném režimu

Závěrečné obchodování tohoto týdne pouze potvrdilo růstový trend, který byl nastolen v druhé polovině týdne, kdy nejdůležitějším bodem bylo potvrzení shodných dat k inflaci s konsensem a mírně vyšší meziměsíční růst jádrové inflace, který by mohl v příští středě znamenat cut „pouze“ o 0,25 %.



K potvrzení stále solidního výkonu americké ekonomiky napomohly v odpoledních hodinách zveřejněná data z Indexu spotřebitelské důvěry Michigan Un., jež rostla více, než byl konsensus trhu, tedy 69 b. vs 68,5 b.



Průmyslový index Dow Jones Industrial Average po většinu seance vykazoval největší výkonost a nakonec uzavřel obchodování přibližně kolem 1 % v plusu. V dobrém rozpoložení jsou i investoři technologických akcií, kdy kupříkladu index Nasdaq 100 v průběhu 37. týdne letošního roku narostl o cirka 6 %.



Bohužel ne všem společnostem z technologického odvětví se dařilo tak bravurně. Akcie se propadly zhruba o 9 % po zveřejnění neuspokojivého výhledu pro čtvrtý kvartál, který byl slabší než původně očekávaný údaj.



V tvorbě nových 12M minim pokračovaly akcie společnosti , a to po zveřejnění zprávy k možné dlouhodobé stávce zaměstnanců, a to poprvé po 16 letech. Nových minim dosáhly akcie na úrovni 155.60 $.



Páteční seance byla rovněž mizernou pro akcie Garmin. Společnost se propadla o více jak 5 % poté, co analytik domu snížil poměrně výrazně 12M cílovou cenu ze 181 $ na 133 $ a současně se přidal na stranu spíše prodejních doporučení.



EUR/CZK 25,14, USD/CZK 22,68, EUR/USD 1,1083, WTI 68,74 USD/barel, Brent 71,75 USD/barel, Troyská unce zlata 2.582 USD