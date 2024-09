Vanguard nakupuje dolary s tím, že sázky na snížení sazeb Fedu zašly příliš daleko

Vanguard, jeden z největších světových správců aktiv, tento týden nakupuje dolar, protože se domnívá, že sázky trhu na snížení úrokových sazeb Federálního rezervního systému jsou přehnané.



Firma, která má aktivně spravované fondy v hodnotě 1,7 bilionu dolarů, uzavřela krátkou pozici, kterou předtím otevřela v červenci, protože očekává, že cyklus uvolňování Fedu bude méně agresivní, než trhy oceňují. Podle Aleše Koutného, vedoucího oddělení mezinárodních sazeb ve společnosti Vanguard, to platí bez ohledu na to, zda Fed ve středu 18. září sníží sazby o čtvrt nebo půl bodu.



„Zaznamenali jsme, že se na dolaru vytvořily významné krátké pozice, ale údaje v USA zůstávají robustní,“ řekl Koutný. „Pokud se data dále výrazně nezhorší, věříme, že Fed přinese menší snížení, než trh očekává.“



Rozsah prvního snížení úrokových sazeb ze strany Fedu za poslední čtyři roky dominoval dluhopisovým trhům po celé týdny. Sázky na větší krok získaly na přízni po zprávě a komentáři Williama Dudleyho - komentátora Bloomberg Opinion a bývalého prezidenta newyorského Fedu - který naznačil, že by politici mohli přistoupit k agresivnější akci.

Koutný očekává, že ve středu dojde ke snížení sazeb o čtvrt procentního bodu, a uvedl, že americká ekonomika si nevyžaduje snižování sazeb s cílem odvrátit recesi.

Swapy oceňují 52% šanci na snížení o půl bodu a celkem 114 bazických bodů uvolnění ke konci roku.

Analytici Patria/ČSOB drží jako svůj základní scénář snížení sazeb Fedu dnes o 25 bps a následné opakování tohoto kroku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 13:50 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.0682 -0.1635 25.1120 25.0512 CZK/USD 22.5300 -0.2634 22.5915 22.4975 HUF/EUR 394.3478 -0.0662 394.7500 393.8369 PLN/EUR 4.2699 -0.1003 4.2791 4.2674

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8815 -0.0410 7.8999 7.8778 JPY/EUR 157.7635 -0.2977 158.0400 157.0531 JPY/USD 141.7995 -0.3923 141.9940 141.4510

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8420 -0.2960 0.8455 0.8418 CHF/EUR 0.9387 -0.3011 0.9415 0.9381 NOK/EUR 11.7693 -0.2230 11.8148 11.7674 SEK/EUR 11.3194 -0.1125 11.3432 11.3056 USD/EUR 1.1126 0.0994 1.1140 1.1114

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4729 -0.4864 1.4820 1.4728 CAD/USD 1.3584 -0.0857 1.3597 1.3581

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne



Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci vůči závěru evropského obchodování z předchozího dnePozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

(Zdroj: Bloomberg)