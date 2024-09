Tradiční souboj v americkém Kongresu: Dva týdny, než vláda bude bez peněz

Tahanice v americkém Kongresu kolem financování vlády v dalším fiskálním roce, který začíná 1. října, by se opět mohly protáhnout do poslední chvíle. Necelé dva týdny před hrozící uzavírkou federálních agentur stále chybí plán s dostatečnou podporou v obou komorách, informují americká média. Strategie republikánského vedení ve Sněmovně reprezentantů minulý týden ztroskotala.



Vyčlenění peněz na chod státu opět komplikuje složitá matematika současného Kongresu, v němž republikáni drží těsnou většinu ve sněmovně, zatímco v Senátu má těsně navrch Demokratická strana. Do procesu také vstupuje kampaň před listopadovými volbami, neboť kandidát republikánů na prezidenta a bývalý šéf Bílého domu Donald Trump své spojence vyzval, aby neustupovali od svých požadavků.



Předseda sněmovny Mike Johnson se snažil minulý týden prosadit návrh, který by prodloužil aktuální rozpočtový rámec na dalších šest měsíců. Zároveň chtěl schválit nesouvisející opatření, které by zpřísnilo podmínky pro registraci k volbám. Demokraté tento postup odmítali a nesouhlas projevili také někteří republikáni.



Johnson nakonec hlasování plánované na minulou středu na poslední chvíli zrušil, když bylo jasné, že návrh nemá dostatečnou podporu, informovala televize NBC News. Podle tohoto zdroje se republikáni ve sněmovně o schválení rozpočtového návrhu znovu pokusí tento týden, konkrétní plány Johnsona ovšem nejsou jasné.



Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer mezitím podle zpravodajského webu Axios naznačuje, že by mohla první krok udělat jeho komora. Schumer dává najevo, že jakýkoli výdajový plán s přídavkem o registraci k volbám by v Senátu neprošel. Pokud dvě strany nenajdou společnou řeč, v noci na 1. října vládě dojdou peníze na provoz a úřady budou nuceny omezovat práci a posílat zaměstnance na nucenou dovolenou.



Hrozba vládní uzavírky je v posledních letech ve Spojených státech poměrně běžným jevem v důsledku slabé ochoty ke spolupráci mezi republikány a demokraty. Na konci loňského a na začátku letošního roku například Kongres čtyřikrát odvracel paralýzu úřadů provizorními opatřeními, než schválil řádný balík o vládních financích.



Takzvaný shutdown USA naposledy zažily za Trumpova prezidentství, a to hned dvakrát. Druhá uzavírka na přelomu let 2018 a 2019 trvala déle než měsíc.