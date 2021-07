Úvod týdne v USA skončil v zelených číslech

Pondělní obchodování se neslo v pozitivním duchu a všechny hlavní akciové indexy ukončily den v plusu. Jen těžko se však hledá důvod tohoto optimismu, neboť dnešek byl velmi slabý na jakékoliv nové kurzotvorné zprávy. Důvodem může být očekávání výsledkové sezóny, která právě začíná a rovněž to, že si investoři nechtějí kazit náladu tím, co bude dělat FED za rok nebo za dva - "párty" zatím běží a "steroidy" ještě nedošly, ačkoliv už jich na stole moc nezbývá a kocovina v podobě pomalu se dostavující inflace nás nejspíše dostihne, ale zatím se tak neděje tak proč se předčasně strachovat? Tak by se dalo možná shrnout aktuální dění na trhu.

Již zítra představí svá čísla za předešlé čtvrtletí společnost Goldman Sachcs (+2,35 %), (+1,4 %) nebo (+0,02 %). A byl to právě finanční sektor, kterému se dnes dařilo jednoznačně nejlépe - uvidíme, zda tomu tak bude i zítra, až budou výsledky zveřejněny. Příliš se naopak nedařilo energetickému sektoru kvůli mírnému propadu cen ropy.

Zajímavostí dne byla reakce akcií společnosti Virgin Galactic (-17,3 %). Její zakladatel se sice o víkendu úspěšně podíval na hranici vesmíru, ale akcie silně propadly. Proč? Prvním důvodem je ohlášení nové emise akcií za 0,5 miliardy dolarů - to jistě stávající akcionáře nepotěšilo. Druhým důvodem může být okřídlená fráze "buy rumors, sell fact" v češtině by šlo přeložit jako "kupuj očekávání, prodávej fakta". I tak je Virgin Galactic jistě i nadále zajímavou příležitostí, ačkoliv aktuální valuace i po dnešním propadu je stále poměrně vysoká.