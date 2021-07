Powell v kongresu podržel akciové trhy

Zraky investorů po celém světě jsou vždy fixovány k obrazovkám televizí, když začne mluvit šéf americké centrální banky Jerome Powell. Dnes byly na programu dotazy členů tamního kongresu. Nejvíce očekávané bylo prohlášení o potenciálním utažení monetární politiky. Dle předsedy Fedu je ekonomické zotavení stále v takové fázi, že je kvantitativní uvolňování na místě. Inflace se nadále nebojí, drží se své teze o tom, že je pouze přechodná. Nyní se podle něj bude držet ve vyšších patrech, až začne ustupovat.

Z jednotlivých segmentů indexu S&P 500 se nejvíce vytáhly nemovitosti, osobní spotřeba a utility, které rostly o procentní bod. Na opačném pólu se nacházely finance (-0,5 %), kde trh čekal trochu více od výsledků největších bank. S ropou klesala energetika (-2,8 %).

Po včerejším reportu indexu spotřebitelských cen byly dnes na pořadu dne ceny v průmyslu (PPI). Po květnovém růstu o 6,6 % se čekalo další meziroční zrychlení o desetinu procenta. Překvapení bylo i zde směrem vzhůru. Inflace v průmyslu v červnu vyskočila o 7,3 %.



Index Dow Jones Industrial Average startoval v zelené. Hned ten první pohyb vyznačil denní maxima (35.069 b.). Optimismus ale postupně začal slábnout, i tak ale zvládl zavřít v plusu. DJ dnes přidal desetinu na 34.934 bodů. S&P 500 startoval na dalších intradenních historických maximech, následně to vzal stejnou cestou jako dříve jmenovaný. SPX končí na 4.374 bodech (+0,1 %). Technologický Nasdaq Composite to zalomil těsně do červené a tam i zůstal (14.644 b.; -0,2 %).





Měnový pár eurodolar navázal na včerejší pokles pod 1,1780, začal se ale zvedat a ke konci akciové seance se dostával těsně pod hranici první denní rezistence (R1 1,1843). Ropa WTI přes nižší než očekávané zásoby (-7,896 mil. bar. vs oček. -4 mil. bar.) mohutně ztrácela. Může za to další vyjádření člena OPEC+ (Spojené arabské emiráty) o tom, že kartel nadále nemá žádnou dohodu. O procento dražší je dnes trojská unce zlata . Cena kovu se dostala na 1.826 USD