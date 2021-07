Zvládnou výsledky Netflixu obnovit víru investorů v další růst?

Dnes po uzavření trhu představí společnost na streamování videí své výsledky za druhý kvartál letošního roku. Akcie Netflixu mají za sebou nejhorší první pololetí za posledních pět let. A pokud se budeme řídit historií, mohl by se tento trend otočit.

Akcie tohoto streamovacího giganta klesly za prvních šest měsíců letošního roku o 2,3 % poté, co růst předplatitelů v prvním čtvrtletí zaostal za očekáváními. Jde tak o nejhorší výkon od roku 2016. Před pěti lety umazaly akcie Netflixu ztrátu 20 % díky tomu, že silné přírůstky předplatitelů pomohly zmírnit obavy ze zpomalení růstu. Výsledky Netflixu po dnešním uzavření trhu by tak mohly vykouzlit podobný trik, pokud budou čísla za druhé čtvrtletí a výhled na to třetí stačit k rozptýlení obav investorů.

"Může se vrátit k předchozímu trendu poté, co v loňském roce získal tolik nových předplatitelů?" ptá se analytik BofA Securities Nat Schindler a dodává, že klíčovou metrikou, kterou je třeba sledovat, je výhled na nové uživatele ve třetím čtvrtletí. Očekává, že na toto období počítá s 6 miliony nových uživatelů, tj. těsně nad konsenzem Wall Street (5,86 milionu nových zákazníků).

V dubnu společnost předpověděla na druhé čtvrtletí 1 milion nových zákazníků, což je pouhý zlomek z 10,1 milionu nových uživatelů, které získala před rokem. Podle údajů Bloombergu analytici očekávají v průměru 1,12 milionu nových předplatitelů za tři měsíce končící červnem.

"Skutečnost, že se akcie tento rok moc nepředvedly, znamená, že jakékoli překonání očekávání by mělo být pozitivní," uvedl v rozhovoru analytik Loop Capital Markets Alan Gould a dodal, že akcie Netflixu historicky vysoce korelovaly s přírůstky uživatelů.

Schindler a Gould patří mezi 34 analytiků, které sleduje Bloomberg a kteří mají na Netflixu hodnocení „buy“. Akcie mají také sedm hodnocení „hold“ a pět „sell“. Průměrný 12měsíční cenový cíl je na 602 dolarech, což znamená přibližně 13% návratnost proti pondělní uzavírací ceně.

„Netflix bude i nadále pociťovat následky skvělého prvního pololetí roku 2020, kdy zažil obrovský nárůst poptávky, což vede k umírněnému očekávání 1 milionu přírůstků ve 2Q, tj. nejnižší čtvrtletní úroveň od 4Q11,“ uvedla hlavní analytička Bloomberg Intelligence Geetha Ranganathan.

Pro Davida Hardena, který sám akcie Netflixu drží, bude pohonem pro akcie jakýkoli důkaz růstu. Hlavní investiční ředitel společnosti Summit Global Investments se na konferenčním hovoru k výsledkům soustředí na nové informace o vstupu Netflixu na pole videoher. Řekl, že potenciál Netflixu pro růst dále pokračuje díky expanzi do odvětví videoher, což zvyšuje atraktivitu akcií. Minulý týden si společnost najala bývalého ředitele a , aby stál v čele expanze do videoher.

Schindler přesto očekává, že příběh akcií Netflixu za letošek bude napsán až v průběhu zbytku roku. Věnuje pozornost tomu, kolik nových předplatitelů je tato streamovací služba schopna přilákat. Ve druhé polovině roku vypustí více kvalitního obsahu. "To vám řekne, zda je to pro akcie Netflixu dobrý, nebo špatný rok," uzavírá Schindler.