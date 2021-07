Netflix plánuje vedle filmů a seriálů nabízet také videohry

udělal svůj první velký krok mimo rámec televizních pořadů a filmů. Plánuje expanzi do oblasti videoher a za tímto účelem si najal bývalého ředitele a .

Mike Verdu bude v Netflixu sedět na křesle viceprezidenta pro vývoj her a bude tak podřízeným provozního ředitele Grega Peterse, uvedla společnost ve středu. Verdu dříve pracoval na populárních mobilních hrách jako Sims, Plants vs. Zombies a Star Wars. V letech 2009 až 2012 působil také jako hlavní kreativní ředitel společnosti .

Myšlenkou je v průběhu příštího roku nabídnout na streamovací platformě Netflixu také videohry, uvedli osoby obeznámené se situací. Hry se objeví spolu v rámci současného předpltného jako nový žánr, podobně jako to udělal s dokumenty nebo stand-upy. Společnost v současné době neplánuje účtovat za ně další poplatky, dodala jedna z osob.

Akcie Netflixu v pre-marketu rostou na 562 USD. Včera zavřely vyšší o 1,3 % na 547,95 USD.

hledá způsoby, jak si udržet svůj růst, zejména na více nasycených trzích, jako jsou USA. Mezi další cesty k tomuto cíli patří i programy pro děti, online obchod s prodejem zboží a najmutí Stevena Spielberga, aby přinesl prestižnější filmy. Společnost má stále dostatečný předstih před ostatními streamujícími rivaly, jako jsou Disney + nebo HBO Max, ale v posledním reportovaném čtvrtletí získala méně předplatitelů, než se očekávalo.

Videohry nabídnou Netflixu další nástroj na přilákání nových zákazníků a také něco, co v současnosti žádný z jeho přímých konkurentů neposkytuje. , a .com mají přístup k živým vysíláním sportů, ale nemají v rámci svých hlavních video služeb hry. Některé technologické společnosti prodávají kromě videí také hry. má na hry platformu Arcade a zvlášť službu TV + pro originální videoprojekty. Ale za hry si účtuje extra poplatky.

„Jedná se o přirozené rozšíření strategie obsahu Netflixu, což mu umožní vytěžit duševní vlastnictví populárních pořadů jako „Stranger Things“. Ačkoli to nemusí generovat mnoho příjmů navíc, pomůže to prohloubit zapojení a zvýšit přitažlivost i cenovou sílu této služby. Neočekávejte ale, že půjde o bod zvratu. Je to spíše signálem, že společnost hledá nové formáty ke zvýšení času stráveném na této platformě,“ říká Geetha Ranganathan, analytička Bloomberg Intelligence.

si již dříve zalicencoval práva na hry založené na svém obsahu, jako např. „Stranger Things“, ale tato nová iniciativa má ještě větší rozsah. Na strategii vývoje her se ale firma ještě musí dohodnout, uvedla daná osoba. Typickým způsobem Netflixu je začít s několika kusy, na kterých začne stavět.

Interaktivní show

se také pustil do předchozích plánů interaktivních pořadů, kde si divák vybere, jak bude dobrodružství pokračovat. V tomto formátu už vytvořil různé verze u „Carmen Sandiego“ a „BlackMirror“, což tyto pořady přibližuje formátu videoher.

Vedoucí představitelé Netflixu Reed Hastings a Ted Sarandos sdíleli na posledních hovorech s analytiky svůj zájem hraní her prosazovat. Rovněž označili za konkurenta času jejich zákazníků střílečku Fortnite.

Historie Hollywoodu je u videoher černo-bílá. Některé společnosti zaznamenaly velký úspěch při licencování svých filmů nebo televizních pořadů. Například Warner Bros si v průběhu let vytvořil hezkou řádku úspěšných titulů. Disney naproti tomu po letech neúspěšného úsilí většinu svých herních operací ukončil. Od té doby se zaměřuje na licencování pro účely her u studia Marvel a Star Wars.

Zdroj: Bloomberg