Wall Street končí týden v rudé

Americké akciové trhy poslední obchodní den v měsíci nedokázaly najít sílu pro růst. Dolů je táhly hlavně akcie společnosti .com Inc., které po neuspokojivých výsledcích padaly o více než 7 procent. Hodnota společnosti se tak tímto denním propadem snížila o 120 mld. USD.

Z jednotlivých sektorů indexu S&P 500 se dařilo nemovitostem (+0,5 %) a zdravotnictví (+0,3 %). Naopak špatně na tom byla energetika (-1,9 %) a vyšší osobní spotřeba (-2,8 %).

Z důležitých makroekonomických dat byla zveřejněna spotřebitelská důvěra od Michiganské univerzity. Očekávala se stagnace na 80,8 bodech. Hodnota indexu se nakonec dokázala zvednout na 81,2 b.



Index Dow Jones Industrial Average se po startu na úrovních z předešlého dne začal poroučet níže. Denní minima vyznačil na 34.871 bodech. Obchodní týden končí na 34.936 b. (-0,4 %). Širší S&P 500 se do zelené barvy nedostal po celý den. Barometr tížila hlavně výše zmíněná akcie Amazonu. SPX zahájí víkend na 4.395 bodech (-0,5 %). Technologický Nasdaq Composite klesal ze všech zmiňovaných nejvíce. Propadl se o více než 100 bodů na 14.672 b. (-0,7 %).



Měnový pár eurodolar učebnicově ctil hranice denních pivotů. Pivot zprvu zafungoval jako podpora (PP 1,1874), kdy se pár odrazil až na první denní rezistenci (R1 1,1906), ta jej zase poslala až na první support (S1 1,1854). Ropa WTI přidala pár centů na ceně. Komodita rostla o 0,4 procenta na 73,90 USD. Trojská unce zlata naopak zlevnila o necelé procento (-0,8 %) na 1.814 USD.