Uber navzdory zdvojnásobení tržeb zůstal ve ztrátě

Americký provozovatel alternativní taxislužby Uber po prudkém propadu zájmu o jeho služby kvůli pandemii nemoci covid-19 začíná pociťovat oživení poptávky a jeho tržby se ve druhém čtvrtletí zdvojnásobily na 3,9 miliardy USD (83,9 miliardy Kč). Vykázal však očištěnou ztrátu před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací 509 milionů USD, což bylo více, než čekali analytici. Společnost to uvedla v dnešním prohlášení.



Loni poptávka po službách firmy prudce klesla, protože lidé kvůli pandemii zůstali doma a nehledali odvoz. Tržby za druhé čtvrtletí překonaly odhady analytiků dotazovaných společnosti FactSet Research, kteří čekali tržby 3,76 miliardy USD.



Společnost vykázala neobvyklý čistý zisk 1,1 miliardy USD po ztrátě 1,78 miliardy USD loni. Ten však způsobily mimořádné položky - zvýšení hodnoty podílů v čínském konkurentovi Didi a společnosti vyrábějící robotická auta Aurora.



Investoři se však zaměřili na údaje o očištěné ztrátě, akcie firmy proto po výsledcích, po oficiálním uzavření trhu, začaly klesat. Firma již dříve slíbila, že se podle tohoto měřítka stane zisková do posledních tří měsíců letošního roku, což generální ředitel Dara Khosrowshahi opět potvrdil. V meziročním srovnání se sice ztráta snížila, proti předchozímu čtvrtletí však vzrostla. V prvním čtvrtletí činila 359 milionů USD. Z velké části za to mohly bonusy a pobídky pro řidiče, aby znovu začali nabízet své služby pro Uber.



Uber očekává, že potřeba pobídek pro řidiče se sníží, což mu umožní v tomto čtvrtletí snížit očištěnou ztrátu před zdaněním, úroky a odpisy pod 100 milionů USD a v posledním čtvrtletí vykázat zisk. Investoři však zjevně tomuto výhledu příliš nevěří, uvedla agentura AP.



V minulém čtvrtletí Uber poskytl celkem 1,51 miliardy jízd, více než dvojnásobek ve srovnání se stejným obdobím loni. Tržby z jízd se také více než zdvojnásobily na 1,62 miliardy USD. I přes růst však zůstává zhruba 30 procent pod úrovní ze stejného období roku 2019, tedy doby před pandemií. Počet jízd byl proti tomuto období nižší o deset procent.



Vyšší tržby přinesla, stejně jako v předchozích čtvrtletích, divize rozvážky jídel Uber Eats. Tržby se více než zdvojnásobily na téměř dvě miliardy USD. Služba však stále expanduje a divize tak navyšuje její ztráty.