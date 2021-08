Ztráta Lufthansy díky oživení poptávky po pandemii klesla o 43 procent

Očištěná provozní ztráta německé letecké společnosti ve druhém čtvrtletí letošního roku klesla o 43 procent na 952 milionů eur (24,2 miliardy Kč). Hospodaření podpořilo postupné oživování cestovního ruchu po pandemii a rychlejší snižování nákladů. Uvedla to dnes v prohlášení společnost, která kromě aerolinek stejného jména vlastní také aerolinky Eurowings, Swiss, Brussels a Austrian Airlines.



Lufthansa v červnu představila plány na návrat k zisku s menším počtem letadel a méně zaměstnanci než před pandemií, která zasáhla cestování. Nyní společnost uvedla, že ve druhé polovině roku očekává vysokou poptávku po přepravě do turistických destinacích a oživení služebních cest.



Za tři měsíce do konce června přepravila společnost sedm milionů cestujících. To bylo zhruba 18 procent úrovně před krizí. Nabízená kapacita se však ve čtvrtletí postupně zvyšovala a na konci června činila 40 procent úrovně z doby před krizí.



Společnost již také dosáhla poloviny ze snížení nákladů o 3,5 miliardy eur naplánovaného do konce roku 2024. Cíl splnila o šest měsíců dříve, než plánovala, díky vyššímu využití programů dobrovolného odchodu za odstupné v Německu a Švýcarsku.



Lufthansa potvrdila, že za celý rok čeká provozní ztrátu výrazně nižší než loni, kdy činila téměř 5,5 miliardy eur, napsala agentura Reuters.