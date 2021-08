Provozní zisk Zalanda klesl, tržby splnily odhady. Akcie odepisují přes 7 procent

Provozní zisk největšího internetového prodejce textilu v Evropě Zalando klesl vinou vyšších výdajů na marketing ve druhém čtvrtletí meziročně o 13 procent na 184 milionů eur (4,68 miliardy Kč). Byl tak mírně slabší, než odhadovali analytici. Akcie německé firmy dnes v reakci oslabují o více než 7 procent, protože investoři si u společnosti loni zvykli, že odhady překonávala.



Zalando byl nucen investovat více peněz do reklamy, aby si udržel zákazníky i poté, co už nebyli díky rušení protipandemických opatření odkázaní jen na nákupy na internetu. Podle finančního ředitele Zalanda Davida Schrödera se ale ukázalo, že nákupní zvyky pozměněné pandemií přetrvají.



Firma měla na konci června 44,5 milionu aktivních zákazníků, tedy těch, kteří u ní nakoupí alespoň jednou za rok. Od léta 2020 jich tak přibylo více než deset milionů, uvedla agentura DPA. Ve druhém kvartálu ale společnost zároveň zvýšila marketingové výdaje o 4,6 procenta.



Tržby v období od dubna do června stouply o 34 procent na 2,73 miliardy eur a splnily odhady. Zalando odhaduje, že upravený provozní zisk před úroky a zdaněním (EBIT) za letošní rok bude na horním konci očekávaného rozmezí od 400 do 475 milionů eur. U tržeb čeká růst o 26 až 31 procent na 10,1 až 10,5 miliardy eur.



Zalando, který dodává objednávky i do České republiky, začal posílat své zboží nově do dalších šesti zemí. Začátkem června na Slovensko, do Litvy a do Slovinska, koncem července pak přibyly Chorvatsko, Estonsko a Lotyšsko.