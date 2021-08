Wall Street na konci týdne nerozhodná

Americké akciové trhy se po celý den držely těsně v plusu, kde schizofrenicky vstřebávaly dnešní data z trhu práce. Silná čísla jsou na jedné straně pozitivem, na druhé straně by měly uspíšit normalizaci monetární politiky, co by znovu mělo oprášit rizikové vnímání tržních participantů.

Z jednotlivých sektorů se největším kladným pohybem vyznačovaly finance, které vyskočily bezmála o 2 procenta. Následovali zpracovatelé materiálů (+1,4 %). Naopak klesaly informační technologie (-0,3 %) a vyšší osobní spotřeba (-0,8 %).

Pole makroekonomických dat bylo čistě v režii trhu práce. Nejdůležitějším číslem byla dnešní tvorba pracovních míst. V červenci se vytvořilo 943 tisíc nových pozic. Očekávání byla nastavena na 870 tisíc. Červnový report byl revidován z 850 tis. na 938 tis. Nezaměstnanost v USA nově klesla na 5,4 %. Zde se vyhlížel posun níže o 2 desetiny procenta na 5,7 %. Do toho ještě rostou i mzdy zaměstnanců. Meziroční růst se čekal v tempu 3,9 %, pracující si ale polepšili dokonce o desetinu více.



Index Dow Jones Industrial Average se po celý den držel v zelené barvě. Denní maxima (35.246 b.) vyznačil hned na startu seance, následně se držel poblíže těchto hodnot. DJ končí na 35.208 bodech (+0,4 %). Širší S&P 500 sice těsně, ale s dalším rekordem. Barometr končí na 4.435 bodech (+0,2 %). Technologický Nasdaq Composite měl nejtěžší chvilky. S potenciální utaženou monetární politikou se do investorských slovníků vrátí slovo riziko a v tomto prostředí by se nemuselo úplně dařit růstovým firmám. CCMP tak klesl o 4 desetiny na 14.835 bodů.



pic.twitter.com/FuYX5mujPh

— Marek Trúchly (@TruchlyMarek) August 6, 2021

Měnový pár eurodolar prohučel všemi podporami a v našich večerních hodinách se pohyboval okolo 1,1760. Propad zaznamenaly i ceny amerických státních dluhopisů, co zvedlo výnos toho desetiletého na 1,2935 %. Ropa WTI ztratila 1,5 procenta na 68,05 USD za barel. Vyšší sazby nenahrávají ani zlatu. Trojská unce žlutého kovu zlevnila skoro 2 a půl procenta na 1.760 USD