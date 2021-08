Tendr na Dukovany můžeme vypsat už v listopadu, říká ministr Havlíček

No budeme to protahovat tak dlouho, že dříve bude energie z fúze :-) Je tragické, že kvůli osobám oceňovaným CIA jako např. panu Koudelkovi, jsme sami sebe tak poškodili. Přitom o co jde ve Vrběticích? Partička z nichž minimálně jeden je bývalý STBák, takže později možná i spolupracovník dnešních tajných služeb, NELEGÁLNĚ prodávala zbraně dle různých zpráv ze soros-Seznamu nebo bakala-Respektu (ani na tom se nebyli schopni shodnout) a) ukrajinských fašistům b) islámským teroristům do Sýrie c) obojím Zbraně určené proti Rusku a zbraně prodávala na černo - tj. nechala rozkrást sklady. To měl totiž být přeci ten motiv, proč mělo údajně Rusko proti tomu skladu zasáhnout. a pak buď a) Rusko "překvapivě" sklady zbraní určených proti němu vyhodilo do vzduchu a my jsme rozhořčení, že cože si to Rusko dovolilo za drzost a vypovídáme jejich diplomaty b) Rusko monitorovalo (pomocí svých agentů předstírajících zahraniční zájemce o koupi) zásoby a přišlo na nesrovnalosti = na tyto černé kšefty a tak majitelé skladu sami pro zakrytí stop po nelegální činnosti sklady vyhodily do vzduchu (po výbuchu už zbraně a munici nikdo nespočítá) a to právě v reakci na to, že tu rusové kolem těch skladů čmuchali Něco se nepovedlo a máme tu dvě mrtvoly, pravděpodobně však mrtvé kriminálníky, abysme byli přesní. Pokud bysme chtěli spekulovat, možná tu máme dokonce i dva mrtvé agenty CIA. A kvůli tomu všemu si dál zdržíme a pravděpodobně i zdražíme výstavbu jaderné el. či si minimálně omezíme výběr dodavatele. Úžásné. Ruskopis čučkařiny v tom přitom vidím už jen podle toho, jak slabý příběh to je. Může se někdo divit Rusku, že zasáhne proti skladům zbraní určených proti němu? Izrael to tak dělá neustále a nikdo mu to nevyčítá. Aby to nebylo málo, Rusko to navíc pravděpodobně jen monitorovalo (proto přítomnost agentů) ale nakonec to vyhodil do vzduchu ten, kdo chtěl zakrýt stopy o zmizelých zásobách, protože ty dodávky ať už na Ukrajinu nebo pro Syrské teroristy byly NELEGÁLNÍ. Rusům by se daleko více hodilo, kdyby tam naběhlo protiteroristické a pěkně to tam přepočítalo. Taky si nelze nevzpomenout, jak úspěšně americká armáda bojovala proti islámskému státu, tak, že mu stále rostlo dobyté území a až po vložení se Ruska do konfliktu byl Islámský stát silně redukován. Není se tedy možné divit, že patolízalské* tajné služby, jako je ta naše se CIA oceněným Koudelkou, klidně mohla přihlížet či dokonce i organizovat dodávky zbraní Islámskému státu. *patolízalská tajná služba je taková, vidí jen agenty Ruska či Číny, ale dlouhodobě ignoruje činnost jiných, např. západních tajných služeb, které zde mají také své ekonomické a geopolitické zájmy

PetMa

Re: Dopady vrbětických fakenews

Palec nahoru, PetMa. Perfektní analýza případu Vrbětice. Snad ještě někdy bude mít Česko vládu, která nebude lokajem USA a přizve Rosatom k dostavbě Dukovan a Temelína, jinak tady už žádný nový reaktor nikdy nebude. Pokud je 7 členů vlády členem Bakalové neziskovky "The Aspen institute Central Europe", tak nemůžeme čekat, že bude pracovat ve prospěch Čechů. Jan47