Exploze v Kábulu mají desítky mrtvých mezi místními i Američany. USA budou pokračovat v evakuacích

Při čtvrtečních explozích u letiště v Kábulu zemřelo přinejmenším 72 Afghánců, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na zdroj z místní nemocnice a z hnutí Tálibán. Televize BBC a CNN s odvoláním na zdroj z ministerstva zdravotnictví hovoří dokonce až o 90 mrtvých a 150 raněných. Radikální islamistické hnutí hlásí nejméně 28 obětí z řad svých členů. Podle Pentagonu zahynulo rovněž 13 amerických vojáků. Americký prezident Joe Biden v reakci na atentáty oznámil, že evakuace z letiště budou pokračovat.

"Ztratili jsme více lidí než Američané," upozornil agenturu Reuters představitel Tálibánu, který nechtěl být identifikován. Zároveň zdůraznil, že podle něj není zapotřebí, aby Spojené státy prodloužily své setrvání v zemi.



Oblastí u kábulského letiště ve čtvrtek vpodvečer místního času otřásly dvě silné exploze a následovala střelba. Na videu, které natočili afghánští novináři, poté byla vidět těla desítek obětí ležících v příkopu na okraji letiště, popsala agentura Reuters. K útokům se přihlásila odnož teroristické organizace Islámský stát, šéf Bílého domu prohlásil, že USA viníkům neodpustí a dopadnou je.



Washington se zároveň připravuje na možnost dalších útoků, o které by se útočníci mohli pokusit dnešní den. Podle amerického generála Franka McKenzieho by teroristé hlásící se ke skupině Islámský stát-Chorásán mohli na letiště útočit raketami nebo bombami nastraženými v automobilech. "Děláme vše, co můžeme, abychom byli připraveni," prohlásil šéf centrálního velení amerických ozbrojených sil a dodal, že USA sdílely některé zpravodajské informace s Tálibánem. Generál se zároveň domnívá, že tálibové "některým útokům zabránili".



Evakuace po útocích nabrala na rychlosti, píše Reuters. Diplomat z NATO mezitím agentuře řekl, že všechny zahraniční síly v Afghánistánu chtějí ukončit evakuace svých občanů a pracovníků ambasád do pondělí 30. srpna. Některé země už evakuační lety ukončily. Biden ve svém projevu v noci na dnešek potvrdil termín 31. srpna, ke kterému má skončit stahování amerických sil z Afghánistánu. I poté se Spojené státy budou snažit dostat ze země Afghánce, kteří pomáhali USA v uplynulých letech. Za svým rozhodnutím ohledně stažení jednotek z Afghánistánu si šéf Bílého domu stojí.

"Zachráníme Američany a dostaneme odtud naše afghánské spojence," prohlásil Biden ve čtvrtek před novináři.



V zemi je stále kolem 1500 amerických občanů, na 400 Britů nebo kolem 200 Němců, píše BBC News na svém webu a podotýká, že v tuto chvíli není jasné, zda tam jsou nějací Francouzi. Paříž chce nicméně své evakuace ukončit dnes večer. Západní země se kromě svých občanů snaží evakuovat také své afghánské spolupracovníky. Biden slíbil, že i po ukončení evakuační operace se Washington bude snažit snažit dostat ze země Afghánce, kteří pomáhali USA v uplynulých letech.

Z Afghánistánu bylo dosud evakuováno více než 100.000 lidí. Až tisícovka Američanů a mnoho dalších Afghánců se stále snaží dostat z Kábulu, připomněla agentura AP.



"Nenecháme se odradit teroristy. Dostaneme všechny Američany ven," slíbil Biden. "Dokončíme naši misi a i po stažení vojáků budeme pokračovat v určování prostředků, za jejichž pomoci dokážeme naít jakéhokoli Američana, který se chce dostat z Afghánistánu. Najdeme je a dostaneme je ven," dodal Biden podle BBC.

Biden také oznámil, že nařídil vojenským velitelům podniknout maximum k ochraně sil v Kábulu. USA podle něj neodpustí viníkům a donutí je zaplatit za útok, který si vyžádal životy nejméně 12 amerických vojáků a šesti desítek afghánských civilistů. Uvedl také, že teroristický útok podle zpravodajských služeb podnikla teroristická organizace Islámský stát (IS) a že není žádný důkaz o nějaké tajné dohodě mezi radikálním hnutím Tálibán, které Afghánistán ovládlo, a IS.

"Máme důvod věřit, že víme, kdo to (viníci) jsou, ale ne jistotu," řekl.

Ilustrační foto: Pixabay