Hnutí Tálibán vstoupilo do Kábulu, v Praze dnes ráno přistálo první evakuační letadlo z Afghánistánu

Radikální islamistické hnutí Tálibán po rychlé ofenzivě z posledních dnů včera bez boje obsadilo Dželálábád a vstoupilo do metropole Kábulu, kde podle záběrů televize Al-Džazíra jeho bojovníci obsadili i prezidentský palác. Do něj vstoupili poté, co prezident Ašraf Ghaní z vlasti utekl, zřejmě do Tádžikistánu či Uzbekistánu. Z Kábulu se nyní snaží dostat tisíce lidí. Řada západních států tam zavřela ambasády a evakuuje své občany a místní spolupracovníky. Mezinárodní letiště v Kábulu se však uzavřelo pro komerční lety a přistávat a odlétat z něj mohou jen vojenská letadla. O situaci v Afghánistánu by měla v pondělí jednat Rada bezpečnosti OSN.

Ve čtyřmilionové afghánské metropoli včera panoval chaos, lidé obléhali banky, aby si vybrali úspory. Nad městem přelétávaly během dne vrtulníky, které evakuovaly lidi na mezinárodní letiště. Zástupce Tálibánu v Dauhá, kde se od loňska vedly neúspěšné rozhovory mezi vládou a povstalci, uvedl, že tálibové mají rozkaz, aby se vyvarovali násilí a umožnili z metropole odejít všem, kdo budou chtít. Mluvčí Tálibánu přes média vzkázal, že majetky ani životy Afghánců nejsou ohroženy. "Nebude žádná msta, jsme služebníci lidu a této země," dodal. Nic podle něj nehrozí ani ženám či diplomatům.



Prakticky bez boje včera Tálibán obsadil i město Dželálábád, guvernér se vzdal, aby zachránil životy civilistů. Rovněž bez většího odporu obsadili tálibové v sobotu čtvrté největší afghánské město Mazáre Šaríf; v předchozím týdnu dobyli i třetí a druhé největší město Kandahár a Herát. Mazáre Šaríf byl přitom tradiční baštou odporu proti Tálibánu a prezident Ghaní tam ve středu osobně intervenoval u vlivných velitelů milicí, kteří slíbili město bránit.



Právě podpora ozbrojených skupin mimo armádu mohla podle analytiků pomoci postup Tálibánu zpomalit či zastavit. Vůdce uzbeckých milicí Abdul Rašíd Dóstum a prominentní tádžický vůdce Atta Muhammad Núr ale v sobotu uprchli přes hranice do Uzbekistánu. Núr pak na twitteru napsal, že navzdory odporu jeho jednotek armáda "zbaběle odevzdala zbraně Tálibánu".



Rychlý postup Tálibánu umožnil odchod amerických vojáků a jednotek dalších zemí NATO, které se letos v květnu začaly z Afghánistánu definitivně stahovat. Nyní se do Kábulu vrátilo kvůli evakuacím mimo jiné několik tisíc amerických a několik stovek britských vojáků. Vojáky k zajištění bezpečnosti při evakuacích poslaly i další země. Americké ministerstvo obrany včera podle agentury Reuters schválilo vyslání dalších 1000 vojáků do Kábulu, kvůli evakuacím tam celkem tedy vyšle 6000 členů americké armády. Loni ke konci roku měly Spojené státy v Afghánistánu asi 4500 vojáků, ke konci roku 2019 jich bylo zhruba 14.000.



Tálibán v Afghánistánu vládl už v letech 1996 až 2001, než ho svrhla operace vedená Spojenými státy, které tak reagovaly na útoky na New York a Washington spáchané organizací Al-Káida. Ta měla v Afghánistánu základnu. Americký ministr zahraničí Antony Blinken včera uvedl, že Spojené státy splnily úkol, s kterým před 20 lety do Afghánistánu šly, tedy vypořádat se s těmi, kdo 11. září 2001 zaútočili na Spojené státy.

Na letišti v pražských Kbelích přistálo dnes ráno první české vojenské letadlo, které z Afghánistánu přivezlo 46 Čechů a jejich spolupracovníků s rodinami. Informovala o tom Česká televize. Podle nedělního vyjádření ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD) bude záchranná akce pokračovat. Dnes na twitteru uvedl, že svolává jednání krizového štábu ministerstva zahraničí.

"První evakuovaní Češi a naši afghánští spolupracovníci včetně žen a malých dětí jsou v bezpečí v České republice. Pokračujeme v našem evakuačním úsilí, na ministerstvu zahraničí za chvilku svolávám další krizový štáb. Díky všem, co se na tom podílejí. Další podrobnosti teď nemohu komentovat," uvedl Kulhánek na twitteru.



Armádní airbus odstartoval z Kábulu v neděli kolem 23:00 SELČ. Ministr vnitra a vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) při této příležitosti uvedl, že vzhledem k rapidně se zhoršující situaci na kábulském mezinárodním letišti považuje odlet českého letadla za zázrak.



O odletu českého speciálu z Afghánistánu informoval v neděli premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru. V příspěvku poděkoval ministru zahraničí Kulhánkovi a české armádě. "Omlouvám se, že nejsme konkrétnější. Až do skončení záchranné akce nebudeme poskytovat žádné podrobné informace," dodal premiér. Více chce zveřejnit poté, co budou všichni v bezpečí.



Kulhánek poznamenal, že záchranná akce bude pokračovat. Kolik evakuačních letů je v plánu, zástupci státu neuvedli. Podle informací předsedy zahraničního výboru Sněmovny Ondřeje Veselého (ČSSD) se záchranná operace týká necelé stovky lidí. Česká republika z Afghánistánu evakuuje dva diplomaty včetně velvyslance Balouna, jednotku Vojenské policie KAMBA, místní spolupracovníky české ambasády a tlumočníky, kteří pomáhali české armádě.



V posledních dnech byla česká vláda terčem kritiky za pomalou reakci. Kritici také poukazují na to, že pomoc se netýká všech afghánských tlumočníků. Zástupci vlády kritiku odmítají.