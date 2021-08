S&P 500 a Nasdaq zavřely na nových maximech; ropa má za sebou nejlepší týden za rok

Wall Street v závěru týdne opět zabrala, když dlouho

očekávaný výstup ze zasedání v Jackson Hole ukázal, že Fed zatím o

zvyšování sazeb neuvažuje. Jeremy Powell ve svém projevu uvedl, že postupné

snižování objemu nákupu aktiv tzv. tapering by mělo začít už v letošním roce.

Šéf Fedu ale zároveň dodal, že případný začátek taperingu nebude určovat časový

rozvrh pro zvyšování sazeb. Investoři si tato slova vyložili tak, že zvyšování

sazeb zatím zůstává hodně vzdálené, a tak se výrazně dařilo technologiím, které

jsou na růst sazeb velmi citlivé. Technologický index Nasdaq si připsal více než

1 %, když zaznamenal již šestý růst během poslední sedmi dní. Nasdaq zároveň zavřel na rekordním maximu 15 129 bodů.







Solidní růst o 0,7 % zaznamenal i index DJIA , zatímco index

S&P 500 přidal 0,9 % a zavřel na novém historickém maximu 4509 bodů. Během tohoto měsíce se jedná již o jedenáctý závěr na historických maximech. V rámci

sektorů se kromě technologií výrazně dařilo i ropným společnostem, které

podpořil silný růst ceny ropy. Cena americké ropy WTI zpevnila o 2 % na 68,8

USD/barel, když si za celý týden připsala více než 10 %. Dvouciferný týdenní

nárůst jsme u ropy zaznamenali naposledy v září minulého roku.







V nelibosti investorů se po krátké odmlce opět ocitly

akcie čínských technologických společností poté, co se na trhu objevily

spekulace, že Čína připravuje návrh nové regulace, která zamezí IPO čínských firem

v USA. Tento zákaz IPO by se měl týkat firem, které mohou disponovat velkým

množstvím citlivých osobních dat uživatelů. Akcie Alibaba tak odepsaly přes 3

%, akcie ztratily téměř 1 % a akcie Didi odevzdaly přibližně 2 %.