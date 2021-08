Podnikatelé krotí svůj dřívější optimismus. Hlavní obava spotřebitelů? Inflace

Jak už naznačil tuzemský průzkum důvěry minulý týden, podnikatelská nálada v posledních měsících trochu uvadá, zatímco mezi spotřebiteli se šíří optimismus.



Podrobná evropská data ukazují, jaký sentiment panuje v jednotlivých tuzemských odvětvích a oborech. Zchlazení dříve vysokého optimismu asi není překvapením s ohledem na situaci, s jakou se průmyslové firmy musejí vypořádávat. Zatímco pohled na zakázky je stále velmi povzbudivý, vysoké ceny vstupů a jejich nedostatek dělá své. Vidět je to zejména u automobilového průmyslu, kde navíc výrazně v posledních dvou měsících vzrostly zásoby nedokončených vozů, nebo podobně jako v plastikářském průmyslu, který je s tím automobilovým úzce spojený. Spolu s elektrotechnickým průmyslem trpícím výpadky subdodávek jsou to právě tyto tři velmi významné průmyslové obory, které můžeme za zhoršením nálad vidět. Naproti tomu doba přeje výrobcům kovů, kteří se vezou na vlně poptávky i vysokých cen, podobně jako firmy v potravinářském průmyslu.



O něco méně optimistická nálada panuje ve službách, ve kterých v posledních dvou měsících docházelo ke krocení dříve velmi optimistických očekávání po rozvolnění. Ta se sice zatím zcela nevyplnila, ale rozhodně nelze říct, že by proto HORECA propadla všeobecné depresi. To rozhodně ne, jen jsou hotely trochu opatrnější ve svých výhledech pro další měsíce (vše je sezónně očištěné), zatímco restaurace vidí další měsíce optimističtěji než doposud. A zájem je i nabírat nové zaměstnance, i když to bude vzhledem k situaci na trhu mnohem komplikovanější. Rozhodně se nedá říct, že to nejhorší má toto odvětví za sebou, nicméně současnost alespoň umožňuje vracet se do normálu. Byť část závislou na zahraničním cestovním ruchu nebo kongresové turistice čeká ještě hodně dlouhá cesta.



Ve stavebnictví je nálada i očekávání pozitivní, byť je to odvětví, které se potýká s vysokým růstem cen práce a materiálů. Zakázek má sice dost, avšak je otázkou, zda se firmám podaří zohlednit i zdražení materiálu v mezičase nebo některé už nasmlouvané zakázky raději vzdají. Stavebnictví však má obecně díky vysoké investiční aktivitě veřejného sektoru a přetrvávajícímu nedostatku bytů vyhlídky stále spíše pozitivní.



A nakonec ještě pár slov k optimismu spotřebitelů. Jejich pozitivní nálada se odvíjí od očekávaného zlepšení finanční situace a s tím spojených menších obav z nezaměstnanosti. Hlavní obavy letošního roku plynou u spotřebitelů z inflace.





Celkově data srpnového průzkumu ukazují, že ačkoliv je ve firmách zakázek místy více než dost, problém s finalizací výroby přetrvává, ba se dokonce dál vyostřuje. Útlum významné části průmyslu by mohly vykompenzovat rozjeté služby, které dohánějí skluz z doby lockdownu, takže výsledek HDP za třetí kvartál by měl vyznít velmi pozitivně. V každém případě však bude slabší, než se ještě před pár měsíci dalo čekat. Nabídkový šok totiž ani rok a půl po začátku pandemie neodezněl a komplikuje tak jinak solidně rozjetou konjukturu nejenom v ČR.