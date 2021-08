Rozbřesk: Mzdy a HDP napoví, co stojí za zaostáváním Česka

Tímto týdnem vstupují na scénu ostře sledované statistiky jak z Evropy, tak ze Spojených států. Čekají nás čísla, která mají potenciál ovlivnit zářijové zasedání Fedu i ECB a mohou na trhy po nějaké době opět přinést vyšší volatilitu. A pozadu nezůstane ani Česko.

ČNB totiž v tomto týdnu bude velmi zajímat, co že to stálo za podezřele slabým výkonem ekonomiky ve druhém kvartále - takovým, který zaostal nejen za očekáváním většiny trhu, ale také za měsíčními statistikami z průmyslu a maloobchodu. Záhadu by měl pomoci rozluštit pohled do struktury HDP (první odhad) a výsledek mezd za druhý kvartál. Jakákoliv revize slabého předběžného odhadu (+0,6 % q/q) by samozřejmě byla pro korunu milým překvapením.

Nejvíce pozornosti však tak jako tak bude opět věnováno americkým číslům z trhu práce a implikacím výsledku pro zářijovém zasedání Fedu. V pátek guvernér Powell mistrně diplomaticky vyhladil své sdělení - na jednu stranu je jasné, že vysokou inflaci nebere na lehkou váhu, na druhou stranu není ještě spokojený se stavem ekonomiky a s riziky spojenými s delta variantou. I proto zatím nehovoří o konkrétním harmonogramu útlumu měnové expanze.

A o to více budou trhy hltat každé nové číslo z trhu práce a nový vývoj pandemie. Měsíční statistiky z trhu práce pravděpodobně přinesou další silné číslo (+750 tisíc) a pokles nezaměstnanosti do blízkosti 5 %. To by mohlo podpořit jestřábí hlasy volající po rychlejším útlumu pandemického QE. Na druhou stranu ovšem vidíme zrychlování denních přírůstků nakažených (a to zatím bohužel v případě USA rostoucím tempem). Uvidíme také, jak se podepíše zhoršující se pandemická situace na podnikatelských náladách (klíčový bude zejména páteční index ISM ve službách).





V eurozóně mezitím pravděpodobně srpnová čísla ukážou další nárůst inflace. Ten však zatím nebude mít výraznější dopad na evropské centrální bankéře. Počítáme s tím, že v září nedojde ke strategické změně směru, ale pouze k operativnímu snížení nákupů v rámci pandemického programu PEPP (zasedání ECB je na programu již další týden (9.9.).



TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v těsné blízkosti 25,50 EUR/CZK. Relativně holubičí vyznění setkání v Jackson Hole lehce hrálo koruně do karet. Pokud ve světle payrolls a dalších důležitých čísel (viz úvodník) zůstane nálada na globálních trzích pozitivní, koruna se může s rostoucími zářijovými objemy (na vlně nízké zajištěnosti exportérů) pokusit opatrně o postup vpřed.



Zahraniční forex

Dlouho očekávané vystoupení šéfa Fedu v Jackson Hole přineslo dolarovým býkům lehké zklamaní, neboť J. Powell se držel holubičí mantry o dočasnosti současné vysoké inflace (kterou podle něj žene několik málo položek). Powell, který stále čeká na to, zda jej prezident Biden re-nominuje na post lídra americké centrální banky, přitom v holubičím duchu zopakoval, že útlum měnové expanze bude zahájen do konce roku (aneb na oznámení tohoto kroku v září to nevypadá).

Týden, který bude hektický na důležitá data začne monitoringem inflačních srpnových čísel ze členských zemí eurozóny (Španělsko, Belgie, Německo). V Německu by přitom mohla inflace dále zrychlit a dostat se výrazněji nad hodnotu 3 %.



Ropa

Cena americké ropy WTI zpevnila o 2 % na 68,8 USD/barel, když si za celý týden připsala více než 10 %. Dvouciferný týdenní nárůst jsme u ropy zaznamenali naposledy v září minulého roku.