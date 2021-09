Evropa navázala na pozitivní Asii. Jak ovlivní náladu vysoké americké PPI?

Zatímco Americe včerejšek nakonec nevyšel, Asie se už začala zvedat a pozitivní vývoj se ráno přenesl i na evropské akciové trhy. Zapůsobily opět zprávy z Číny, a to tentokrát pozitivním směrem, když údajně nemá dojít k zastavení schvalování nových videoher, pouze ke zpomalení. Naděje na vylepšení vztahů navíc vyvolává vzájemný hovor prezidentů Číny a USA. ECB ještě včera upřesnila, že přenastavení PEPP má dostat měsíční nákupy na 60-70 mld. EUR. To je zhruba v souladu s odhady a jednání by i tak mělo díky celkově holubičímu duchu zůstat pozitivní pro dluhopisy i akcie.

Dnes je na programu index výrobních cen v USA. Podle konsensu by na meziroční bázi měl dál zrychlit už na 8,2 procenta. Varováním je vývoj výrobních cen v Číně, odkud jsme se dočkali překvapivě vysokých čísel. Americké PPI sice nemá obecně velký potenciál hýbat s trhy, ovšem pokud bude vysoko, může ovlivnit očekávání o vývoji spotřebitelských cen a potažmo vrátit na scénu obavy z Fedu. Trh dnes sice obrátil pozitivním směrem, ale pochybnosti o tom, jestli by vzhledem k rizikům neměly být valuace níž, stále probíhají. Měnová politika Fedu je přitom jedním z klíčových rizik, jakkoli to zatím vypadá na pokračování umírněného přístupu.

Hlavní evropské akciové indexy dopoledne stoupají zhruba o půl procenta. Zlepšení nálady sebralo dluhopisům jejich kouzlo nižšího rizika a dnes se tak papíry s pevným výnosem prodávají. Výrazněji přitom stoupají výnosy v zámoří, na 10Y o 3 bazické body. Eurodolar se ovšem řídí spíše obnovenou poptávkou po riziku a roste k 1,1850. Ropě se daří růst a překvapivě i drahým kovům, na kterých převažuje efekt slabšího dolaru.

Korunu přiměla reagovat na nové zprávy až dnešní domácí inflace. V srpnu vyskočila na 4,1 procenta a značně tak překonala očekávání na úrovni 3,6. Koruna v návaznosti posiluje na 25,33 za euro a nehledí na odhad Aleše Michla z ČNB, že by se inflace do konce příštího roku měla snížit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:11 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3328 -0.3588 25.4896 25.3147 CZK/USD 21.3860 -0.5187 21.5475 21.3740 HUF/EUR 351.1125 0.1370 351.3437 349.9224 PLN/EUR 4.5477 0.0784 4.5512 4.5388

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6264 -0.1062 7.6347 7.6198 JPY/EUR 130.1850 0.3306 130.2868 129.9260 JPY/USD 109.9085 0.1599 109.9890 109.8590

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8537 -0.1117 0.8549 0.8532 CHF/EUR 1.0843 0.0254 1.0856 1.0836 NOK/EUR 10.2145 -0.3237 10.2663 10.2117 SEK/EUR 10.1904 0.0774 10.1997 10.1700 USD/EUR 1.1846 0.1734 1.1851 1.1819

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3503 -0.4726 1.3589 1.3495 CAD/USD 1.2598 -0.5369 1.2674 1.2594