Evropské burzy čeká opatrný začátek. Podle Michla z ČNB nejsou obavy z inflace nutné

Evropské i americké akciové futures ráno rostou. Úleva byla znát také na asijských burzách, kde se zvedaly čínské a japonské technologické akcie. Včera se ale tolik nedařilo americkému S&P 500, který si zapsal nejdelší ztrátovou sérii od června. Negativním faktorem jsou v tomto případě obavy z mutace delta a toho, do jaké míry by se mohlo zpomalit opětovné otevírání ekonomiky.

Hongkongský ukazatel technologických akcií dnes vyrostl o více než 2 %, když se ukázalo, že avizované zmrazení schvalovacího procesu pro nové čínské online videohry by mohlo být ve skutečnosti spíše zpomalením. Obchodníci se kromě toho zaobírají 90minutovým telefonátem mezi americkým a čínským prezidentem a tím, zda by jejich první hovor od letošního února mohl být předzvěstí nápravy ve velmi pošramocených americko-čínských vztazích. Index Shanghai Composite by si dnes mohl zapsat nejvyšší závěrečnou cenu od roku 2015.

Futures na hlavní evropské akciové indexy jsou v plusu: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,3 %, CAC 40 +0,3 %, DAX +0,1 %. Panevropský akciový index Euro Stoxx 600 má ale i tak namířeno k týdenní ztrátě.

Euro si na páru s dolarem trochu spravilo chuť v asijském obchodování, průběžné zisky ale opět umazává na 1,1827 EURUSD. Ropa dnešními průběžnými zisky na obou ukazatelích redukuje část týdenních ztrát. Zlato roste nad 1800 USD za barel.

Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji srpnové inflace. Podle odhadů většiny analytiků meziroční inflace v srpnu zůstala na červencových 3,4 procenta. Někteří ekonomové ovšem nevylučují ani nárůst inflace na 3,6 procenta.

K inflaci se pro MF Dnes vyjádřil také člen bankovní rady Aleš Michl. Spotřebitelská inflace by podle něj měla být do konce příštího roku nižší, než bude ve druhém pololetí roku letošního.

Ranní data už potvrdila německou meziroční harmonizovanou inflaci na 3,4 procenta. Další data o inflaci, tentokrát výrobní, přijdou dnes odpoledne z USA, kde se čeká meziroční zvýšení ukazatele za srpen o 8,2 procenta.